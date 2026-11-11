Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.10 комментариев
Семья Кеннеди потребовала через суд остановить стройку триумфальной арки Трампа
Washington Post: Семья Кеннеди подала в суд на Трампа из-за строящейся арки
Члены семьи 35-го президента США Джона Кеннеди подали судебный иск, чтобы заблокировать строительство триумфальной арки президента Дональда Трампа на Арлингтонском национальном кладбище.
Родственники политика утверждают, что запланированное сооружение высотой более 76 метров отбросит тень на могилу Джона Кеннеди и другие захоронения на Арлингтонском национальном кладбище. Истцы ссылаются на анализ влияния арки на освещенность территории, пишет Washington Post.
«Президент Дональд Трамп пытается незаконно возвести массивную арку, которая навсегда бросит тень и повредит исторически значимым видам на существующие могилы и мемориалы, установленные в честь семьи Кеннеди на Арлингтонском национальном кладбище, а также на мемориалы сотен тысяч павших американских героев», – говорится в тексте иска.
Согласно расчетам издания, тень от арки будет закрывать вечный огонь Кеннеди на 18 дней в году, а сам мемориал – на 50 дней. Представитель Белого дома Дэвис Ингл раскритиковал попытки остановить работы. Он подчеркнул, что проект призван почтить память покоящихся на кладбище героев, и судебная система не должна использоваться для политизации подобных сооружений.
Управление проектом осуществляет Министерство внутренних дел США. В ведомстве заявили, что тень затронет лишь небольшой участок кладбища менее двух недель в году и только ранним утром. На прошлой неделе окружной судья США Таня Чуткан приостановила строительные работы до 20 ноября для рассмотрения жалоб на их законность.
В начале года регулятор в Вашингтоне одобрил строительство каменной триумфальной арки высотой около 76 метров к 250-летию США.
Напомним, Белый дом запланировал возвести на берегу реки Потомак триумфальную арку высотой 76 метров.