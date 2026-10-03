Разработчик раскрыл характеристики маскировочного костюма «Древоч»

Костюм «Древоч» скрыл бойцов от тепловизоров на расстоянии ста метров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Маскировочный костюм «Древоч» разработки воронежской компании Zavoz.pro эффективно скрывает бойца на расстоянии от 100 метров, передает ТАСС.

«Уверенная рабочая дистанция снижения заметности от тепловизионного наблюдения составляет от 100 метров», – пояснили в компании. Перед использованием изделие необходимо выдержать на открытом воздухе в затемненном месте не менее часа, чтобы его температура приблизилась к температуре окружающей среды.

Материал костюма обладает низкой теплопроводностью и гидрофобными свойствами. Он не поддерживает самостоятельное горение, а при воздействии пламени плавится и самозатухает в течение 10 секунд. Максимальный маскирующий эффект достигается при циркуляции воздуха между человеком и внешним слоем, поэтому производитель не рекомендует прижимать изделие к телу ремнями снаряжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания Zavoz.pro модернизировала маскировочный костюм «Древоч» для снижения заметности в тепловизионном диапазоне.

Ранее этот воронежский производитель направил в зону спецоперации более 50 тыс. защитных пончо «Нафаня».

В начале сентября украинские операторы беспилотников безуспешно искали российских солдат в подобных маскировочных накидках.