СК выявил новое хищение по гособоронзаказу

Tекст: Алексей Дегтярев

Кравченко, который, согласно данным следствия, в 2021 году похитил несколько десятков миллионов рублей, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Следствие расследует уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и Павла Кравченко. Эти лица обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.

В 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя многомиллионный контракт на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми, похитили свыше 35 млн рублей. Средства были присвоены путем подлога документов и распределены между участниками дела. Также следствие установило, что Кравченко вместе с должностными лицами «Военно-строительной компании» завысили стоимость работ по ремонту казарм в Свердловской области, похитив тем самым значительные суммы денег.

Ранее о хищении 35 млн рублей при капремонте госпиталя в Перми сообщали источники.