Бывшие сотрудники Минобороны похитили свыше 35 млн рублей на ремонте госпиталя

Бывшие сотрудники ВСК и директор фирмы похитили 35 млн рублей при ремонте госпиталя в Перми

Как сообщает ТАСС, бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в хищении 35 млн рублей. Средства похищены в рамках исполнения гособоронзаказа на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми.

Следствие выяснило, что в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, исполняя контракт на сумму более 190 млн рублей, использовали подложные документы для хищения денег. Похищенные 35 млн рублей фигуранты распределили между собой. В отношении Сухова применена мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как Сергель объявлен в межгосударственный розыск.

Расследованием занимается Главное военное следственное управление СК. Все дело находится под контролем высших инстанций, и результаты будут тщательно анализироваться. В пресс-службе СК уточнили, что расследование ведется по ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов. В продолжение темы, бывший исполнительный директор авиаприборного ремонтного завода в Ростовской области Сослан Урумов, проходящий по уголовным делам о хищении денежных средств, задержан, как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области. Более того, российские прокуроры инициировали возбуждение 550 уголовных дел, связанных с нарушениями при исполнении контрактов по гособоронзаказу, как сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации.