В России возбудили 550 уголовных дел за нарушения при выполнении гособоронзаказа

Российские прокуроры инициировали возбуждение 550 уголовных дел, связанных с нарушениями при исполнении контрактов по гособоронзаказу, сообщил генпрокурор Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации.

«По поручению главы государства весь прошедший год наращивался надзор за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Проверками были охвачены свыше 14,5 тыс. исполнителей государственных контрактов по гособоронзаказу. В результате принятых мер реагирования в федеральный бюджет возвращено более 4 млрд рублей», – цитирует РИА «Новости» Краснова.

По его словам, всего за 2021 год прокурорами пресечено 60 тыс. нарушений законов, связанных с несоблюдением сроков исполнения контрактных обязательств, недопоставками изделий, закупками некачественного сырья, необоснованным завышением цен на поставляемую продукцию и других.

«Приняты необходимые меры реагирования, в том числе направлено почти 3 тыс. исков о возмещении ущерба, по материалам прокурорских проверок возбуждено 550 уголовных дел», – подчеркнул Краснов.

По его словам, прокурорские проверки реализации национальных проектов привели в 2021 году к возбуждению 635 уголовных дел. По словам Краснова, в прошлом году пресечено свыше 60 тыс. нарушений, снижающих эффективность выполнения национальных проектов. Многие из них связаны с несвоевременным и неполным доведением бюджетных средств до получателей, а также нецелевым расходованием.

«По всем таким фактам приняты меры реагирования, включая уголовно-правовые. По материалам прокуроров возбуждено 635 уголовных дел, в том числе о хищениях бюджетных средств на общую сумму более 2 млрд рублей», – сказал Краснов.

Кроме того, отметил генпрокурор, в сфере государственных и муниципальных закупок пресечено около 190 тыс. нарушений. В суды направлено более 1,5 тыс. исков на 8,5 млрд рублей.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов.