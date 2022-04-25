Путин призвал Генпрокуратуру следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ и ОПК

Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент Владимир Путин.

«В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Как заявил глава ведомства Игорь Краснов, сферы импортозамещения и модернизации вооружения в России требуют значительного усиления надзора.

По его словам, в 2021 году во взаимодействии с коллегией Военно-промышленной комиссии, уполномоченными федеральными органами и государственными корпорациями «принимались дополнительные усилия для укрепления государственной дисциплины при выполнении гособоронзаказа». И если 10 лет назад его исполнение было «проблемным», то сейчас «принципиально иная картина».

«Помимо этого, на 200 млрд рублей сокращен размер дебиторской задолженности Минобороны, в бюджет возмещено свыше 2 млрд рублей ущерба, причиненного, в том числе, в результате завышения стоимости оказанных работ и услуг. Вместе с тем, требуют значительного усиления надзорные меры в сферах импортозамещения и модернизации вооружения», – сказал Краснов.

«Лично контролируйте проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий в области внедрения конкурентных российских технологий, создания машиностроительных производств, законности использования бюджетных средств. Активнее применяйте наши новые полномочия в арбитражном процессе по защите государственных интересов в сфере исполнения гособоронзаказа», – поручил он прокурорам.

Кроме того, добавил Краснов, военным прокурорам необходимо обеспечить установленный порядок комплектования воинских подразделений надежным вооружением и техникой, поддержания их в постоянной боеготовности.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководством военного ведомства, он сообщил, что гособоронзаказ выполняется планово.

Напомним, 4 апреля президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа.