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Путин призвал Генпрокуратуру следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ и ОПК
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Проверка расходования бюджетных средств требует внимания прокуратуры, нужно следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ, предприятия ОПК, а также расходования бюджета на реализацию национальных проектов, заявил президент Владимир Путин.
«В рамках борьбы с коррупцией особого внимания требует проверка расходования бюджетных средств. Прежде всего, выделенные на федеральные национальные проекты, но не забывать нужно, конечно, про муниципальный уровень, про региональный уровень, а также строго следить за средствами которые расходуются на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий ОПК», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Как заявил глава ведомства Игорь Краснов, сферы импортозамещения и модернизации вооружения в России требуют значительного усиления надзора.
По его словам, в 2021 году во взаимодействии с коллегией Военно-промышленной комиссии, уполномоченными федеральными органами и государственными корпорациями «принимались дополнительные усилия для укрепления государственной дисциплины при выполнении гособоронзаказа». И если 10 лет назад его исполнение было «проблемным», то сейчас «принципиально иная картина».
«Помимо этого, на 200 млрд рублей сокращен размер дебиторской задолженности Минобороны, в бюджет возмещено свыше 2 млрд рублей ущерба, причиненного, в том числе, в результате завышения стоимости оказанных работ и услуг. Вместе с тем, требуют значительного усиления надзорные меры в сферах импортозамещения и модернизации вооружения», – сказал Краснов.
«Лично контролируйте проверки исполнения законодательства при реализации мероприятий в области внедрения конкурентных российских технологий, создания машиностроительных производств, законности использования бюджетных средств. Активнее применяйте наши новые полномочия в арбитражном процессе по защите государственных интересов в сфере исполнения гособоронзаказа», – поручил он прокурорам.
Кроме того, добавил Краснов, военным прокурорам необходимо обеспечить установленный порядок комплектования воинских подразделений надежным вооружением и техникой, поддержания их в постоянной боеготовности.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководством военного ведомства, он сообщил, что гособоронзаказ выполняется планово.
Напомним, 4 апреля президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Юрием Борисовым и обсудил с ним исполнение гособоронзаказа.
Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам
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Все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью.
Глава российского государства рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданских, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей.
Президент обратил внимание главы Евросовета на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также на игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.
«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.
Путин отметил, что руководство большей части стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, «проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах».
Президент, реагируя на призыв провести прямой контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что такая возможность зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Также политики обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заключили в пресс-службе.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Путин назвал условие встречи с Зеленским
Возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Мишель в среду посещал Киев, где, в частности, встречался с Зеленским.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
До этого в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС решить ситуацию на Украине военным путем
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал безответственными призывы представителей Евросоюза к военному решению ситуации на Украине, сообщили в Кремле.
«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседе с Мишелем Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права.
Напомним, по итогам визита на Украину 8–9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими».
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Путин: Пофамильно известны кураторы украинских нацистов
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Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
Путин заявил, что «поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», передает РИА «Новости».
«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», – сказал президент.
Он также сообщил, что в ходе спецоперации выявлены факты нарушений международного права украинской стороной, а также зарубежными наемниками. Речь идет, в частности, об убийствах мирных жителей, об использовании людей, детей, в качестве живого щита, и других преступлениях.
По его словам, также «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей».
«Я прошу Следственный комитет России, все следственные органы детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда уголовные дела», – сказал Путин.
Он отметил, что по этим и другим фактам «прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне».
Подчеркивается, что такая доказательная база «должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине».
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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
Рядом с Путиным, как и в прежние годы, мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
Храм Христа Спасителя, который, по данным его сайта, вмещает до 10 тыс. человек, почти заполнен.
Напомним, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин на Пасху традиционно посетит храм. В 2020 году президент не посещал праздничную службу, тогда в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан.
Эксперт: Президент тонко чувствует отношение общества к спецоперации на Украине
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Процесс сплочения общества вокруг фигуры президента возник с момента начала украинской спецоперации, и этот процесс продолжается до сих пор. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя итоги опроса, согласно которому уровень доверия к Путину среди россиян за неделю вновь вырос.
«На мой взгляд, последние замеры общественного мнения отражают два феномена. Первый: цифры, проценты поддержки, которые мы видим, означают поддержку принятого президентом решения по проведению спецоперации на Украине», – считает исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.
Второй феномен, по мнению политолога, заключается в том, что Владимиру Путину по ходу спецоперации удается улавливать настроения рядовых россиян. «Судя по всему, решения Москвы по прекращению штурма «Азовстали», и жесты доброй воли по отводу сил с севера страны, предпринимались с опорой на настроения в обществе. Угадывание президентом того, что хотят граждане, – очень интересный тренд, который нельзя не отметить», – заявила она.
Два этих феномена взаимно дополняют друг друга и в итоге приводят к такому росту популярности главы государства, полагает эксперт. «У Путина были высокие рейтинги и до начала операции. Но они продолжают расти даже на фоне непростой обстановки. На мой взгляд, это очень показательный тренд», – подчеркнула Линдигрин. «Кстати, судя по другим соцопросам, также растут рейтинги кабинета министров в целом и премьера Михаила Мишустина в отдельности. Из этого можно сделать вывод о том, что общество одобряет те меры, которые принимает правительство в нынешней сложной экономической ситуации, которая складывается из-за западных санкций», – подытожила эксперт.
Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, уровень доверия и одобрения работы Владимира Путина среди россиян вырос за неделю. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Так, подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу российского лидера Путина, отмечен рост доверия к президенту. Негативно оценили его работу только 10%, примерно столько же затруднились с ответом. При этом неделей ранее положительно оценивали работу президента 77%, негативно – 12%, передает РИА «Новости». Доверяют Путину 79% россиян (76% неделей ранее), скорее не доверяют ему 12% населения (14% на предыдущей неделе), 9% затруднились с ответом.
Свой опрос провел и ВЦИОМ: по его данным, показатель одобрения деятельности президента в период 11–17 апреля составил 78,4%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,7%. Деятельность президента за указанный период не одобрили 13,7% респондентов, выразили недоверие 15,7% населения.
Путин поздравил россиян с Пасхой
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, отметив, что этот праздник объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов, сообщила пресс-служба Кремля.
«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Также глава государства отметил созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение «наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения».
Кроме того, Путин добавил, что самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в сложное время нуждается в заботе и поддержке.
В воскресенье глава российского государства Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.
Напомним, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин на Пасху традиционно посетит храм. В 2020 году президент не посещал праздничную службу, тогда в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан.
Путин сообщил о планировавших нападения на журналистов из России террористах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность террористов, планировавших напасть на известных российских журналистов, заявил президент Владимир Путин.
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», – цитирует президента ТАСС.
Он предположил, что вероятные заказчики убийства «будут от этого открещиваться», но «факты, доказательства неопровержимы». Глава государства указал, что нападения планировала целая террористическая группа, передает РИА «Новости».
Западные страны терпят в информационном поле России поражение, но они «одурачивают своих граждан», используя монопольное положение в своем информационном пространстве.
«Терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору. К подготовке убийств наших журналистов», – указал он.
Президент отметил, что сейчас также наблюдаются провокации в отношении Вооруженных сил России с использованием иностранных СМИ, и это необходимо решительно пресекать.
«Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации наших вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей. Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории РФ», – сказал Путин.
Ранее в ФСБ сообщали, что на подконтрольной ВС России территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.
Путин призвал прокуратуру обратить внимание на «проблемы, которые не решаются годами»
Прокуратура должна обратить внимание на обращения граждан, имеются проблемы, которые не решаются годами, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Путин заявил, что «все-таки ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят, и которые, к сожалению, часто не решаются годами, вот на что мы должны обратить внимание», передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что сотрудники органов прокуратуры должны добиваться решения проблем граждан по существу: «Прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования прокурора, а вместе с коллегами на определенном уровне власти добиваться решения тех или иных проблем».
Вместе с тем президент констатировал, что за минувший год органы прокуратуры «сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей», передает ТАСС.
«Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более 1 млн граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 млрд рублей», – сказал он.
Путин счел странной позицию дипломатов ЕС и США по Украине
Президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя.
Выступая в понедельник на коллегии Генпрокуратуры, российский лидер отметил, что, к удивлению Москвы, высокопоставленные дипломатические работники в Европе и США «призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя», сообщает РИА «Новости».
«Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и Европе. Дипломаты к этому даже призывают!» – заметил президент.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России.
До этого министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
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Путин призвал дать спокойно работать оставшимся в России иностранным компаниям
Необходимо дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.
«Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако, если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
«Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось», – сказал он.
«Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии, и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки», – добавил глава государства.
Ранее в ФНПР попросили президента России Владимира Путина национализировать имущество ушедших компаний.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что все случаи приостановки или прекращения деятельности компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства.
До этого в правительство и Генпрокуратуру направили список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям.
Напомним, порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.
Путин: У Запада не получается расколоть российское общество
У Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России.
«На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, российское общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает вооруженные силы страны и усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.
Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад нашел лживое обоснование битвы против России.
Путин призвал Генпрокуратуру помочь беженцам из Донбасса
Беженцам из Донбасса в сложной ситуации необходимо помочь в кратчайшие сроки, заявил президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.
«Особое внимание следует уделять тем людям, которые прибывают в Россию с Украины, из Донецкой, из Луганской народных республик, на сегодня их уже порядка миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч детей. Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи, медицинского обеспечения, для устройства детей в школы и детские сады. Я прошу Генеральную прокуратуру оказывать людям правовую помощь, защищать их права, в том числе рассматривать обращения пострадавших в максимально короткие сроки. Людям и так тяжело, помогайте им», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что число вынужденных переселенцев, прибывших в Россию с Украины и из Донбасса, приблизилось к 1 млн человек.
Путин указал на высокую раскрываемость тяжких преступлений в России
Раскрываемость по тяжким преступлениям в Российской Федерации достигла почти 100%, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
«Да, можно назвать хорошим результатом то, что по ряду особо тяжких преступлений достигнута почти стопроцентная раскрываемость, однако, например, по раскрываемости краж, мошенничеств показатели не столь уж высоки. Подробно говорил об этом в феврале и на коллегии МВД. Хотел бы услышать от вас предложения, как изменить ситуацию, как повысить уровень раскрываемости этих преступлений», – цитирует президента РИА «Новости».
Он также призвал прокуратуру следить за эффективностью использования средств, выделенных на государственный оборонный заказ и ОПК.
Ранее стали известны подробности по делу о «рекордной взятке» в Минобороны в отношении экс-главы продовольственного управления ведомства Александра Бережного и нескольких других фигурантов.
В 2017 году сообщалось, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин подозревается в получении 368 млн рублей как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам. Тогда же был арестован занимавший пост главы продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, непосредственный руководитель полковника Вакулина.
Путин заявил о способности экономики стабильно работать в новых реалиях
Президент России Владимир Путин уверен, что экономика страны способна стабильно работать в нынешних условиях.
«У экономики России, безусловно, есть все возможности, чтобы и в новых реалиях работать стабильно и без сбоев», – заявил он, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, передает ТАСС.
Ранее директор 4-го департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил, что Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией.