Полковнику Гамаюнову вменили ущерб на 80 млн рублей

Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

Путин утвердил осенний призыв в армию для 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В этом году на службу будет призвано 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, передает ТАСС.

Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в России была повышена с 27 до 30 лет с января этого года. Однако эти изменения не затронут лиц, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кто уже находится в запасе. Граждане, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, смогут получить отсрочку до достижения 30 лет.

Указ также предусматривает увольнение с военной службы тех, чей срок службы истек. Ответственность за выполнение мероприятий по призыву возложена на правительство, региональные власти и призывные комиссии.

Особенностью нынешнего призыва станет использование государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток, созданной в прошлом году. Этот реестр включает в себя личные данные граждан, их паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также сведения о гражданстве, адресе проживания, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. В реестре не будут содержаться сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.