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Полковнику Гамаюнову вменили ущерб на 80 млн рублей
Бывший начальник Росгвардии Гамаюнов подозревается в мошенничестве на 80 млн рублей
Следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов.
Как передает ТАСС, полковника Олега Гамаюнова обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии.
По данным следствия, ущерб, нанесенный ведомству, составил более 80 млн рублей. В рамках уголовного дела речь идет о поставках летно-технических комплексов, известных как «домики».
Собеседник агентства сообщил, что следствие продолжается. В данный момент осуществляется сбор доказательств причастности Гамаюнова не только к данному преступлению, но и к возможным аналогичным деяниям.
Офицеру предъявлено обвинение, его действия тщательно изучаются правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.