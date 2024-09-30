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Арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии
В Москве арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии по делу о мошенничестве
Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов арестован в Москве, сообщает ТАСС.
Решение об аресте на два месяца принял 235-й гарнизонный военный суд в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили в правоохранительных органах, Гамаюнов обвиняется в преступлении по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России, касающейся мошенничества в особо крупном размере.
«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил источник агентства.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поэтому в суде не смогли уточнить текущую должность Гамаюнова. Известно, что арест продлится до 26 ноября, в то время как следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Антон Филатов задержан после командировки в Китай.