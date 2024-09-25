Экс-подчиненный экс-замминистра обороны Иванова задержан после командировки в Китай

Бывший подчиненный экс-замминистра обороны Иванова задержан после командировки в Китай

Tекст: Денис Тельманов

«С разрешения следователя выезжал за пределы РФ, откуда всегда возвращался, включая командировку в Китай, по возвращении из которой был препровожден в суд», – говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Отмечается, что в суде Филатову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Филатов является экс-подчиненным бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.



По словам защиты обвиняемого, он выезжал в Китай в апреле 2024 года с разрешения следователя. Однако суд установил, что такого разрешения не было.

Ранее сообщалось, что по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. В настоящее время Иванов находится под арестом.