Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.19 комментариев
Имущество на 82 млн рублей арестовали по делу экс-замминистра Иванова
Недвижимость на 82,5 млн руб арестовали по делу экс-замминистра Иванова
По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.
Как сообщается в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости», в деле против Иванова фигурируют арестованные объекты недвижимости в Тверской области. Речь идет о земельном участке площадью 82 тыс. кв. метров, загородном доме площадью 2,5 тыс. кв. метров и бане на 420 кв. метров. Все эти объекты оформлены на ООО «Волжский берег», руководителем которого является обвиняемый Сергей Бородин.
Согласно данным из баз оценки недвижимости, кадастровая стоимость земельного участка составляет минимум 44 млн рублей, а дома – 38,6 млн рублей. Эти данные также подтверждают информацию об аресте.
По версии следствия, Иванов, ранее курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его коллега Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.
Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. В настоящее время Иванов находится под арестом.
Бывший замминистра обороны и его защита считают, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, являются «результатом гражданско-правовых отношений».