Honda решила увеличить импорт машин из США
Японский автопроизводитель рассматривает увеличение импорта автомобилей из США для снижения дефицита торговли между странами.
Как передает ТАСС, компания Honda Motor может увеличить поставки своих автомобилей из США в Японию на фоне обеспокоенности Белого дома торговым дефицитом. Японский автопроизводитель проводит исследование рынка для определения наиболее востребованных автомоделей, которые будут импортироваться в Японию с американских заводов.
Ранее аналогичные планы по расширению импорта из США рассматривала компания Toyota Motor, а Nissan Motor намерена принять окончательное решение после тщательного анализа ситуации на рынке, сообщает ТАСС.
Снижение торгового дефицита являлось одной из главных тем переговоров между Токио и Вашингтоном по поводу импорта и действующих импортных пошлин, введенных по инициативе президента США Дональда Трампа.
Также японское правительство обсуждает возможность продажи автомобилей, произведенных в США, без обязательных дополнительных испытаний, против которых неоднократно выступали американские власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Honda в Мексике остановил выпуск автомобилей из-за нехватки полупроводников.
