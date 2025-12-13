Honda решила увеличить импорт машин из США

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, компания Honda Motor может увеличить поставки своих автомобилей из США в Японию на фоне обеспокоенности Белого дома торговым дефицитом. Японский автопроизводитель проводит исследование рынка для определения наиболее востребованных автомоделей, которые будут импортироваться в Японию с американских заводов.

Ранее аналогичные планы по расширению импорта из США рассматривала компания Toyota Motor, а Nissan Motor намерена принять окончательное решение после тщательного анализа ситуации на рынке, сообщает ТАСС.

Снижение торгового дефицита являлось одной из главных тем переговоров между Токио и Вашингтоном по поводу импорта и действующих импортных пошлин, введенных по инициативе президента США Дональда Трампа.

Также японское правительство обсуждает возможность продажи автомобилей, произведенных в США, без обязательных дополнительных испытаний, против которых неоднократно выступали американские власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Honda в Мексике остановил выпуск автомобилей из-за нехватки полупроводников.

Главный исполнительный директор Ford Motor Джим Фарли предупредил, что после отмены федеральных налоговых льгот в США продажи электромобилей могут резко упасть.