Honda остановила завод в Мексике из-за нехватки чипов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Производство автомобилей на заводе Honda в Мексике было временно приостановлено в связи с нехваткой чипов, вызванной перебоями в поставках от компании Nexperia, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Nikkei Asia.

Операции на предприятии, которое в основном выпускало автомобили для экспорта в Соединенные Штаты, были остановлены после того, как возник дефицит полупроводников. В прошлом году на этом заводе было произведено более 190 тыс. машин, из которых свыше 150 тысяч направили в США.

Основной причиной нехватки стали споры вокруг Nexperia между Китаем и Нидерландами. Эта компания по производству чипов, базирующаяся в Нидерландах и принадлежащая китайскому холдингу Wingtech, поставляла компоненты для некоторых деталей автомобилей Honda.

По информации портала, из-за проблемы с полупроводниками также были затронуты предприятия компании в США и Канаде. Это первый случай, когда перебои с поставками чипов вызвали остановку производства на заводах Honda.

Представители концерна отметили, что работа мотоциклетного завода фирмы в Мексике продолжается в прежнем режиме и не пострадала от дефицита чипов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов взяли под контроль принадлежащего Китаю производителя чипов Nexperia. Китайская компания Wingtech потребовала от Нидерландов вернуть контроль над Nexperia. Автоконцерн Volkswagen начал переговоры с новым поставщиком чипов вместо Nexperia.