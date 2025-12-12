Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
RMF FM: Встреча по Украине в Париже отменена
Запланированная на субботу встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии в Париже по вопросам урегулирования ситуации на Украине отменена, сообщил источник в Елисейском дворце польской радиостанции RMF FM.
Согласно данным RMF FM, субботняя встреча по вопросу Украины, которая должна была пройти в Париже, не состоится, передает РИА «Новости».
Радиостанция отмечает, что эта информация неофициальная и поступила от источника в Елисейском дворце.
Ранее предполагалось, что в субботу в Париже пройдет встреча с участием высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии, где будет обсуждаться план американского лидера Дональда Трампа по регулированию украинского кризиса.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США примут участие во встрече по Украине в Париже, если сочтут это целесообразным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает, о чем пойдет речь на встрече по украинскому вопросу в субботу.