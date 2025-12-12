  • Новость часаКремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    В Госдуме предложили создать аналог комсомола для подростков
    Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 12:13

    Кремль спросили о возможной встрече Трампа с делегацией Киева и ЕС

    Песков: Москве неизвестно о встрече Трампа с делегацией Киева и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    У российской стороны отсутствует информация о возможной встрече президента США Дональда Трампа с представителями Украины и ЕС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва не располагает сведениями о возможной встрече президента США Дональда Трампа с представителями Украины и Евросоюза, передает ТАСС.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет подтверждений по поводу таких переговоров.

    Песков отдельно подчеркнул, что решать о проведении встречи предстоит именно американской стороне. «США еще не решили. У нас такой информации нет», – отметил Песков.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США примут участие во встрече по Украине в Париже, если посчитают ее полезной.

    Ливитт также отметила, что Дональд Трамп недоволен обеими сторонами конфликта и не поддерживает бессмысленные переговоры.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по урегулированию конфликта на Украине от Зеленского и западноевропейских стран.

    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что переговоры между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом были конструктивными, передает ТАСС.

    Мерц уточнил, что в ходе этого разговора Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер также участвовали в беседе. В ходе разговора европейские представители предложили совместную работу над документацией с американским правительством.

    Мерц подчеркнул: «Мы ясно дали понять президенту Трампу, что главный вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Он пояснил, что Трамп на момент беседы еще не был ознакомлен с деталями предложения, так как оно официально не было направлено американской стороне до вечера предыдущего дня. Теперь слово за официальным Киевом, который должен определить свою позицию в вопросе возможных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США.

    Дональд Трамп ранее рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    11 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США

    Американист Дудаков: США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы

    Эксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    @ U.S. Attorney General/Handout/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Хотя Дональд Трамп и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: достичь этого непросто. Отсюда и отчаянные меры, как, например, захват нефтетанкера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал операцию США в Карибском море.

    «Администрация Дональда Трампа продолжает эскалировать ситуацию вокруг Венесуэлы», – отметил американист Малек Дудаков. По его мнению, американская сторона, захватив нефтетанкер, преследует сразу несколько целей. Первая – оказать давление на венесуэльскую экономику. «Экспорт нефти – один из основных источников внешнего капитала для Каракаса», – напомнил собеседник.

    Вторая – заставить Николаса Мадуро добровольно уйти в отставку и таким образом провернуть операцию по смене режима в Венесуэле «без единого выстрела». «Пока Вашингтону не удается устроить раскол власти, поэтому и приходится идти на такие отчаянные меры, как захваты нефтетанкеров», – добавил политолог.

    Наконец, третья цель – спровоцировать Боливарианскую республику на ответные резкие действия, которые Белый дом мог бы использовать как casus belli. «Штатам нужен веский повод для того, чтобы начать наносить ракетные удары по стране», – уточнил эксперт.

    Примечательно, что в качестве одного из аргументов к захвату танкера используется версия о том, что на судне якобы перевозились наркотики, но она не выдерживает критики. «В основном запрещенные вещества в США идут из Мексики или Колумбии. Венесуэльский наркотрафик, во-первых, гораздо меньше, а во-вторых, направляется в другие страны, в частности в Европу», – детализировал аналитик.

    Как бы то ни было, спикер не исключает, что в ближайшее время США попытаются устроить морскую блокаду Венесуэлы. «Правда, не уверен, что эти действия окажутся успешными. Дело в том, что происходящее вызывает серьезный раскол внутри Штатов. Так, Трампа критикуют и демократы за то, что он затягивает Америку в новый конфликт, не запрашивая одобрения у Конгресса, и многие изоляционисты в MAGA-движении», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подавляющее большинство американцев – порядка 70% – выступает против проведения операции по вторжению в Венесуэлу», – добавил он. Таким образом, по его прогнозам, у Трампа не получится провести «маленькую победоносную войну».

    «Хотя президент США и пытается вернуться к доктрине Монро, к ситуации доминирования Штатов в Западном полушарии, опыт с Венесуэлой показывает: сделать это гораздо сложнее, учитывая ограниченные ресурсы и возможности американцев», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный». Операцию провели ФБР, Служба расследований внутренней безопасности и Береговая охрана США при поддержке Пентагона вечером 10 декабря.

    Генпрокурор Пэм Бонди сообщила, что Вашингтон реализовал «ордер на арест нефтяного танкера, который использовали для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана». По версии администрации, судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

    Как сообщают источники The Washington Post, танкер, вероятно, перевозил венесуэльскую нефть на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес назвал действия Штатов по захвату нефтяного танкера пиратством. «Это представляет собой нарушение международного права и эскалацию агрессии против этой братской страны», – подчеркнул глава кубинского государства.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». Она назвала действия американской стороны международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность».

    Отметим, задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в Карибском бассейне и проведения боевых учений недалеко от границ Венесуэлы. Ранее Трамп заявил в интервью газете Politico, что политическая карьера венесуэльского президента Николаса Мадуро подходит к концу.

    11 декабря 2025, 20:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей

    Захарова: Главный враг детей Украины - режим Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге рассказала о фактах насилия и нарушений в отношении украинских детей, включая акции фонда Елены Зеленской.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей, передает ТАСС. Захарова заявила: «На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних – это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой».

    Дипломат отметила, что власти Украины, педагоги, блогеры и активисты, по ее словам, безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом. Захарова подчеркнула аналогии с нацизмом 1930–40-х годов, отмечая, что детей в украинских националистических батальонах подвергают психологическим опытам и даже склоняют к жестокости.

    Также Захарова затронула тему фонда Елены Зеленской, напомнив об эвакуации группы украинских несовершеннолетних из Днепропетровска в Турцию весной 2022 года. По ее словам, последующая проверка условий проживания этих детей в 2024 году выявила многочисленные нарушения, включая случаи психологического и сексуального насилия, отсутствие образовательных возможностей, использование детей в пропагандистских целях и даже физические наказания.

    Дипломат сообщила, что две воспитанницы из этой группы вернулись на Украину беременными, а в качестве наказания за выявленные правонарушения лишь один воспитатель был понижен в должности. Захарова отметила, что к уголовной ответственности никто привлечен не был.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе.

    Более пятисот детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, два года жили без доступа к образованию и медицинской помощи, а также подвергались насилию.

    Напомним, что более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

    11 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    Азаров: Я мог убедить Януковича подавить госпереворот силой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на презентации книги экс-офицера СБУ Василия Прозорова «Кровавый майдан: западный след в документах СБУ» заявил, что до начала протестов в Киеве Служба безопасности Украины не информировала его о существующих планах Запада по организации госпереворота.

    По словам Азарова, если бы он располагал этой информацией еще в 2013 году, он бы занял более жесткую позицию, передает ТАСС.

    «Я бы это сказал в 2013 году, если бы знал, что Служба безопасности [Украины] не знакомила меня с тем объемом информации, которая есть в этой книге. Если бы я знал об этой информации, я бы занял более решительную позицию. Я думаю, что смог бы убедить [экс-президента Украины Виктора] Януковича действовать так, как надо было действовать – силовым путем ликвидировать очаг государственного переворота и не смотреть на угрозы», – заявил Азаров.

    Также он напомнил, что сразу после госпереворота Европейский совет ввел санкции против 18 граждан Украины, среди которых оказались он сам, Янукович, его сыновья и несколько приближенных лиц.

    Ранее Азаров заявил о хищении Киевом более 100 млрд долларов помощи Запада.

    12 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear

    Экономист Любич: Иск Банка России создает критические риски для Бельгии

    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет. Они ссылаются на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал решение ЦБ подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

    «Формальная цель иска Банка России к Euroclear – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, в текущих мировых раскладах существует высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании, добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

    «Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – заключил Любич.

    Ранее Банк России сообщил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. ЦБ принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении регулятора.

    Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта решений для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Одно из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

    ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

    12 декабря 2025, 09:48 • Новости дня
    Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено, как украинские военные сдаются в плен в городе Димитров (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    В ролике зафиксировано, как бойцы ВСУ, бросившие оружие, подняли руки и вышли навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко (в составе группировки ВС России «Центр»), передает РИА «Новости».

    Один из пленных пояснил, что командование отправило украинских военных «на убой». Понимая неминуемую гибель, он решил сложить оружие.

    Минобороны указало, что разрозненные группы бойцов ВСУ изолированные от всех видов обеспечения, продолжают нести потери в Димитрове.

    Ранее украинский военнослужащий Николай Верховец заявил, что сдался с двумя сослуживцами после взрыва гранаты, брошенной российскими военными в их блиндаж у Красноармейска.

    12 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим рассматривает возможность приглашения американских компаний в Донбасс через создание демилитаризованной свободной экономической зоны, пишут украинские СМИ.

    Украина намерена предложить Соединенным Штатам создание в Донбассе свободной экономической зоны для привлечения американских бизнес-интересов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В материале подчеркивается, что инициатива входит в последний мирный план, направленный на вовлечение президента США Дональда Трампа в разрешение конфликта в регионе.

    Источники издания отмечают, что Трамп считает Киев более уязвимой стороной на фоне коррупционного скандала и ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Один из чиновников в анонимном комментарии добавил: «Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского».

    Попытка Украины заинтересовать США через экономические предложения связана с желанием получить политическую поддержку в условиях продолжающегося противостояния на Украине. По данным издания, Белый дом тщательно отслеживает развитие ситуации и реагирует на внутренние конфликты в украинском руководстве.

    Ранее СМИ сообщали, что американская сторона предлагала украинской создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что конфликт на Украине завершится, когда украинские войска уйдут из занимаемых ими территорий.

    11 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский допустил вариант голосования по вопросу о будущем Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил возможность организации общенационального голосования, в рамках которого украинцам могут предложить ответить на территориальные вопросы.

    «Пойдет ли Украина на «свободную экономическую зону» в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», – сказал Зеленский, передают украинские СМИ.

    «Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», – они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США», – пояснил Зеленский.

    Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточных ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым. Зеленский отметил готовность провести выборы на Украине в течение 90 дней при условии обеспечения безопасности Западом.

    11 декабря 2025, 13:27 • Новости дня
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Лавров назвал европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    @ Denis Zuberi/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможная отправка европейских миротворцев на Украину приведет к тому, что они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Европейские военнослужащие, если они будут направлены на территорию Украины в роли миротворцев, сразу станут законной военной целью для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, передает ТАСС.

    Министр отметил, что европейские страны высказывают идеи о направлении своих военных на Украину для выполнения миротворческих миссий.

    «Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, это должны все понимать», – указал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы после завершения конфликта на Украине вдали от линии фронта, включая Киев и Одессу.

    Французские военные отметили, что готовятся к боевым действиям на Украине и считают возможные потери огромными.

    Москва подчеркивала, что не приемлет размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

    12 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    США депортировали украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко

    Tекст: Денис Тельманов

    Популярные украинские блогеры были вынуждены срочно уехать из США с тремя чемоданами, двумя ручными кладями, тремя посылками и собакой.

    Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко были депортированы из США, передает РИА «Новости»

    В своем видеоролике в TikTok Ангелина рассказала: «Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию».

    В ролике Павелко отметила, что на сбор вещей у них был всего день, а с собой они увезли три чемодана, две ручные клади и три посылки весом примерно 25 килограммов, а также собаку.

    Место следующего пребывания блогеры не озвучили, подписав его в видео вопросительными знаками.

    На совместный аккаунт Захара и Ангелины в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, на аккаунт Ангелины – около 1,3 млн подписчиков.

    По информации газеты Washington Post, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала о подготовке масштабной депортации украинцев из страны, называя цифру порядка 80 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заявлений на временное убежище в России от граждан 24 недружественных стран за девять месяцев 2025 года достигло 2 762, больше всего таких заявлений подают украинцы.

    Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери правового статуса из-за задержек с его продлением при администрации Дональда Трампа.

    Депортированные из США украинцы не остаются на родине, среди них есть мужчины призывного возраста, которые не собираются воевать и будут уклоняться от этого, используя любую возможность.

    12 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива и утрата источников излучения увеличивают опасность создания «грязной бомбы», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

    Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев заявил, что ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива происходит без уведомления МАГАТЭ и специализированных организаций. По его словам, маршруты поставок идут через Польшу и Румынию, а контроль за процессом осуществлял бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ртищев подчеркнул, что такие действия формируют серьезные риски производства грязной бомбы и ее возможного применения «под чужим флагом». Он добавил, что военная и финансовая поддержка Киева со стороны Запада провоцирует нарушение международных норм обращения с ядерными материалами. По мнению представителя Минобороны, деградация украинской системы управления может привести к экологической катастрофе в регионе.

    Ранее Ртищев сообщил, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 600 случаев применения Киевом химических средств борьбы с беспорядками, таких как хлорацетофенон, си-эс, хлорпикрин, би-зет и синильная кислота. Он отметил, что Россия регулярно информирует ОЗХО о подобных инцидентах, однако технический секретариат организации не предоставил содержательной реакции на переданные материалы.

    Ртищев отметил, что на территории Харьковской области утрачено 68 источников ионизирующего излучения, включая высокоактивные. Это, по его словам, также может быть использовано для создания грязной бомбы. Он подчеркнул двойные стандарты западных стран, которые, как заявил генерал-майор, покровительствуют киевскому режиму и отвергают заявления России как дезинформацию.

    Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что у Киева есть ресурсы для создания «грязной бомбы».

    В июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    11 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    Минобороны заявило о причастности USAID к тестированию фармпрепаратов на украинцах
    Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы
    Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора

      Голосовой помощник «Алиса» является одним из самых популярных устройств данного класса на российском рынке. Как установить и подключить данную систему искусственного интеллекта на разных устройствах, с какими проблемами можно столкнуться во время ее использования и что нужно сделать для их разрешения?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

