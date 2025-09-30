Глава Ford Фарли не исключил сокращения рынка электромобилей США вдвое

Tекст: Антон Антонов

Фарли заявил, что ожидает заметного снижения спроса на полностью электрические автомобили уже в следующем месяце, после прекращения действия федеральных налоговых льгот. Он отметил: «Я бы не удивился, если бы продажи электромобилей в США уменьшились до 5%». Сейчас рыночная доля таких автомобилей находится на уровне 10–12%, передает CNBC.

По словам Фарли, отмена потребительской льготы в размере 7,5 тыс. долларов и изменения в экологических требованиях приведут к сокращению рынка электромобилей, который будет существенно меньше, чем ожидалось ранее. Он подчеркнул, что гибридные автомобили пока проще воспринимаются покупателями, а дорогие электрокары не вызывают массового интереса из-за высокой стоимости.

В Ford отмечают, что ежедневно анализируют спрос на автомобили без бензинового двигателя. Среди полностью электрических моделей компании – пикап F-150 Lightning и кроссовер Mustang Mach-E.

В третьем квартале продажи электромобилей в США достигли рекордных 410 тыс. штук и 10% доли рынка, однако этот показатель может быстро снизиться после конца государственной поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал «нелепым» закон об электромобилях, который, по его словам, мог бы обязать всех американцев в короткие сроки купить электромобиль. «Большой прекрасный законопроект» Трампа (One Big Beautiful Bill Act) отменил субсидии для приобретения электромобилей.