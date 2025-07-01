«Большой прекрасный законопроект» подрывает главное дело Маска на благо США

Tекст: Дмитрий Скворцов

«Большой прекрасный законопроект» Трампа (One Big Beautiful Bill Act) только в самом начале пути. Он в мае был одобрен в Палате представителей Конгресса, а 29 июня принят в целом Сенатом США.

Законопроект объемом более 940 страниц содержит множество самых разных предложений. В оборонных статьях предусматривается выделение 150 млрд долларов на создание системы ПРО «Золотой купол», разработку и закупку беспилотных авиационных систем, беспилотных дронов-камикадзе, беспилотных катеров и подводных беспилотников. 70 млрд долларов выделяется на защиту границ.

Вводится запрет на финансирование организаций, предоставляющих услуги по абортам. Запрещено финансирование гормональной терапии для трансгендеров и хирургические операции по смене пола. Будет усложнено использование Medicaid для нелегальных иммигрантов и многое другое. Эти меры позволят экономить порядка 150 млрд долларов в год.

Налоговая часть законопроекта освобождает от налогообложения чаевые и сверхурочные, увеличены лимиты налогового вычета штата и местных налогов (SALT) с 10 000 до 30 000 долларов. Предусмотрено введение сберегательных счетов («счетов Трампа») для родителей – будет предоставляться единовременный кредит в размере 1000 долларов на ребенка. Увеличены с 4000 до 6000 долларов налоговые вычеты для пожилых американцев старше 65 лет. Вводится 3,5-процентный налог на переводы работающих в стране иммигрантов своим семьям за границу.

Законопроект повышает налоги на пожертвования частным университетам. Минфин США получит право отменять статус освобожденных от налогов некоммерческих организаций, которые, по мнению министерства, поддерживают терроризм. Законопроект также продлит корпоративные и индивидуальные налоговые льготы, принятые в 2017 году во время первого срока Трампа на посту президента, и отменит многие стимулы для зеленой энергетики, принятые президентом Байденом.

Но теперь при его дальнейшем обсуждении в законопроект начнут вносить поправки. Претензии к законопроекту носят как идеологический характер (недостаточно предпринято усилий по сокращению бюджетного дефицита), так и представляют собой привычные для США лоббистские попытки отстоять интересы компаний из своего штата или интересы своих политических спонсоров.

Законопроект затронул и личные бизнес-интересы Илона Маска, поскольку отменил субсидии для приобретения электромобилей. Но основная критика законопроекта со стороны предпринимателя, недавно покинувшего команду Трампа, направлена на вопросы, связанные со сбалансированностью американского бюджета.

Сокращение федеральных расходов на социальные программы (на медицинские страховки для малоимущих Medicaid, программу продовольственной помощи SNAP и др.) в законопроекте составит 1,5 трлн долларов за предстоящие 10 лет. Эти меры затронут 11–12 млн американцев.

Но сокращение налогов на 4,45 трлн долларов с лихвой перекроет всю с таким трудом достигнутую экономию.

И в результате госдолг США вырастет дополнительно за следующее десятилетие на 3,25 трлн долларов. А с учетом процентных платежей этот прирост может превысить 4 трлн долларов.

Недовольство Маска с этой точки зрения понятно. Именно для решения проблемы бюджетного дефицита Илон Маск и был кооптирован в администрацию 47-го президента США. Именно для выявления нецелевых трат и «вредных» для интересов Америки расходов создавалась его «команда техподдержки».

Но он относился к федеральному бюджету США, как к бюджету корпорации. И для него целевой функцией было именно достижение сбалансированности бюджета (то есть увеличение доходов и сокращение расходов).

А для Трампа первичным было стремление сократить те бюджетные расходы, которые использовали для финансирования своей деятельности его политические противники. И распустить те подразделения, деятельность которых была прямо враждебна его планам и перепрофилировать которые было нереально.

В этой деятельности Трамп не сильно преуспел. Многие его шаги были успешно оспорены в судах. Некоторые сокращения оказалось целесообразнее проводить внутри ведомств, после назначения новых лояльных руководителей.

Наконец, главным в трамповском плане Make America Great Again является не формально бездефицитный бюджет, а реиндустриализация Америки. Дефицит федерального бюджета США в прошедшем 2024 году составил 1,832 трлн долларов (при 4,919 трлн доходов и 6,752 трлн расходов). Расходы на обеспечение медицинского страхования Medikare составили 1,05 трлн долларов в год (то есть сокращения, предусмотренные «Большим прекрасным законопроектом» на примерно 150 млрд в год, принципиально ничего не решают). При этом процентные выплаты по госдолгу составили 1,133 трлн долларов.

С этой точки зрения для Трампа более важным приоритетом становится бодание с ФРС по поводу снижения процентных ставок. Обслуживать гигантский госдолг США становится все труднее, а ужесточение кредитно-денежной политики ФРС только усложняет эту задачу. Недавняя резкая очередная критика Трампом главы ФРС Джерома Пауэлла была вызвана его неуступчивостью в этом вопросе.

Дополнительную пикантность противостоянию Трампа и Пауэлла придает беспрепятственное кредитование со стороны ФРС Банка Англии и Европейского центрального банка. Это весьма облегчает жизнь оппонентам американского президента по другую сторону Атлантики и помогает им в противостоянии с Трампом в тарифной войне.

Да и программу реиндустриализации не запустить без нового роста расходов.

Трамп, конечно, стремится перетянуть в США производства из-за рубежа, создавая препоны для бесконтрольного импорта. Попутно стремится повысить бюджетные поступления за счет импортных тарифов. Но для реиндустриализации нужно, чтобы инвестиции шли в реальный сектор, а не в финансовые спекуляции. Без серьезного повышения государственных расходов серьезно нарастить инвестиции в реальный сектор очень сложно.

Можно вспомнить Новый курс Рузвельта, когда эта задача была решена. Но решена за счет федеральных инвестиций и роста государственного долга.

Кстати, привычный нам перевод с английского New Deal (Новый курс) не вполне передает смысл этого английского словосочетания: Dealer (дилер) и Deal – это однокоренные слова. Рузвельт в 1933 году предложил американскому бизнесу «Новую сделку», то есть поступил вполне в трамповском стиле. Но удастся ли Трампу продать свои идеи большинству не только американского бизнес-сообщества (в котором с тридцатых годов прошлого века значительно увеличилась доля финансового сектора), но и большинству американского политического класса, пока не очевидно.

Для Дональда Трампа сам факт принятия «Большого прекрасного законопроекта» значительно важнее его отдельных правок. Содержащееся в нем положение об увеличении потолка госдолга сразу на 5 трлн долларов развязывает ему руки на срок до промежуточных выборов в Конгресс 2026 года, избавляя его от необходимости решать этот вопрос накануне выборов. А для Илона Маска оказывается обесцененным большая часть того, что он делал в попытках «осушения вашингтонского болота» и перекройки американского бюджета на корпоративный лад. Поэтому Маск резко протестует – и рискует даже быть высланным из Соединенных Штатов.