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Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга, сообщили СМИ.
Как передает NBC, за документ проголосовал 51 сенатор, против – 49, при этом два республиканца выступили с оппозицией. Ранее в Палате представителей законопроект также прошел с минимальным перевесом голосов – 215 против 214.
Законопроект, получивший название «Единый, большой, красивый», предусматривает продление налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 году, отмену налогов на чаевые и сверхурочную работу, а также увеличение налоговых вычетов для семей. В то же время документ предполагает сокращение финансирования ряда социальных программ, таких как Medicaid и SNAP, а также увеличение бюджетов на иммиграционный контроль и военные расходы.
Потолок государственного долга США увеличен до 4 трлн долларов. Законопроект стал частью реализации ключевых предвыборных обещаний Трампа и вызвал значительный резонанс как среди американских политиков, так и за пределами страны.
Ранее исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске надвигающегося кризиса на долговом рынке США, вызванного экономической политикой администрации президента Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее предупредил Конгресс, что если он не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу. Аналитики отмечали, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.