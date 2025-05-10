Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта
Если Конгресс не примет решение о повышении лимита госдолга к середине июля, США могут столкнуться с дефолтом к августу, говорится в письме министра финансов США Скотта Бессента лидерам Конгресса.
Бессент отметил, что существует реальная вероятность исчерпания финансовых ресурсов правительства именно в тот период, когда Конгресс будет находиться на каникулах, передает ТАСС.
Глава минфина США призвал законодателей увеличить или временно приостановить действие лимита госдолга к середине июля, чтобы сохранить доверие и авторитет страны на мировых рынках. Речь идет о задолженности, превышающей 36,2 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики отмечают, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.
Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году государственный долг страны может превысить 50 трлн долларов.