Минфин США предупредил Конгресс об угрозе дефолта

Tекст: Антон Антонов

Бессент отметил, что существует реальная вероятность исчерпания финансовых ресурсов правительства именно в тот период, когда Конгресс будет находиться на каникулах, передает ТАСС.

Глава минфина США призвал законодателей увеличить или временно приостановить действие лимита госдолга к середине июля, чтобы сохранить доверие и авторитет страны на мировых рынках. Речь идет о задолженности, превышающей 36,2 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики отмечают, что для предотвращения дефолта потребуется значительное увеличение лимита госдолга или сокращение государственных расходов.

Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году государственный долг страны может превысить 50 трлн долларов.