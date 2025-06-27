Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

Tекст: Евгений Поздняков

Министр обороны США Пит Хегсет жестко раскритиковал американскую прессу за ее сомнения в успехе иранской операции. «Противостояние» главы военного ведомства и журналистов произошло в рамках пресс-конференции, посвященной отчету Пентагона о действиях армии в Исламской республике, на которой он еще раз подтвердил «серьезные повреждения» ядерных объектов Ирана.

Новыми деталями об операции поделился генерал Дэн Кейни, председатель Комитета начальников штабов ВС США. В частности, он рассказал, что удар готовился на протяжении 15 лет, а также продемонстрировал видео с моментом обстрела Фордо. Все это позволило Хегсету назвать полученные успехи «историческими».

Однако представители прессы напомнили ему, что ранее министерство обороны предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки. «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности», – пояснил Хегсет.

Напомним, новое медиапротивостояние администрации Трампа и американских СМИ началось после удара США по ядерным объектам Ирана. Тогда глава Белого дома в соцсети Truth Social обвинил CNN и The New York Times в попытке дискредитировать действия американской армии. «Фейковые новости объединились в попытке умалить один из самых успешных ударов в истории!» – писал он.

В частности, Трамп призвал CNN «выгнать как собаку» журналистку Наташу Бертран, освещающую темы национальной безопасности. По оценке президента США, «она пытается очернить патриотичных пилотов, которые блестяще справились с задачей и попали в саму точку – полное уничтожение!» – добавил он.

Основанием для начала спора стала оценка национальной разведки США, опубликованная в СМИ по итогам 12-дневной войны на Ближнем Востоке. Так, в сообщении говорилось, что программа Ирана «отброшена на несколько месяцев, но не уничтожена», напоминает The Washington Post. На этом фоне Трамп назвал позицию главы нацразведки Штатов Тулси Габбард «ошибочной».

Примечательно, что параллельно с американской «медиа-неразберихой», верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал, что ядерная инфраструктура в Фордо незначительно пострадала в результате атак со стороны США.

«Так как никаких объективных данных нет, кроме фотографий поверхности над объектом, то в текущих реалиях все это исключительно вопрос веры в то, пробили ли американские бомбы горную породу над подземным комплексом или нет, а также вывезли ли иранцы все самое ценное оттуда или нет. Пока что стороны утверждают прямо противоположное», – иронизирует военный эксперт Борис Рожин.

Между тем, авторы отраслевого Telegram-канала «Военная хроника» отмечают, что сегодня для США важно убедить в своем успехи других игроков: «И здесь в игру вступает способность документировать, тиражировать и доказывать результаты. США, отказавшись от такой линии, фактически отдали инициативу противникам, которые с удовольствием будут использовать пробелы в доказательной базе для подрыва имиджа американской мощи».

По их мнению, Штаты выбрали тактику максимального давления, цензуры сомнений.

«Когда речь идет о второстепенной цели, это может сработать. Но когда под ударом репутация всей архитектуры стратегического сдерживания США, включая ее основной бомбардировочный потенциал, ставка становится выше», – добавляют эксперты.

«И тогда вопрос уже не в Фордо, а в способности США вести высокоинтенсивную войну против равного противника. И чтобы отстоять собственную компетентность, сейчас в ход пойдут самые яркие слайды с презентаций», – заключили авторы.

«Важно и то, что в настоящий момент американские СМИ активно публикуют данные, полученные от разведывательного сообщества США. Среди них осталось немало людей, считающих политику Дональда Трампа не особо желательной для страны. На этой почве интересы разведки с журналистами и сошлись», – сказал политолог Малек Дудаков.

«Тем более что в ударах Штатов по Ирану действительно имеется много непонятных вещей.

Интерпретировать произошедшее можно достаточно широко, чем, собственно, недоброжелатели Трампа активно и пользуются. На этом фоне главе Белого дома ничего не остается, кроме как начать масштабную кампанию против очагов утечки», – поясняет собеседник.

«Уже в ближайшее время его администрация инициирует массовые проверки в отношении особо отличившихся изданий и подразделений разведки. Но даже так ситуация для Трампа выглядит достаточно опасной: рано или поздно Вашингтону, Тель-Авиву и Тегерану придется начать переговоры для фиксации нового статус-кво на Ближнем Востоке», – добавляет эксперт.

«И в рамках столь плотных контактов информация о сохранности ядерной программы Ирана обязательно всплывет.

Это скажется не только на положении дел во внутренней политике США, но и значительно ослабит позиции Штатов в рамках диалога с еврейским государством и Исламской республикой», – рассуждает он.

«То есть разразившийся скандал очень тесно связан как с чисто американскими проблемами, так и внешними. Выйти из сложившейся ситуации будет непросто. Скорее всего, попытки нащупать правильную почту приведут к еще большему расшатыванию позиции Дональда Трампа», – акцентирует Дудаков.

При этом основная ответственность за распространение подобных материалов лежит на плечах Демпартии и сторонников Израиля, считает востоковед Кирилл Семенов. «Первые рады использовать любую возможность для критики своих оппонентов из Республиканской партии. В этот раз Трамп действительно дал им огромный повод для острых и колких заявлений», – добавил он.

«Со вторыми все интереснее. Дело в том, что в Штатах давно имеется большая группа политиков, заинтересованных в устранении Ирана как значимого игрока в регионе. Как правило, они верят в то, что демократическая трансформация Ближнего Востока – дело возможное. Единственное – для этого необходимо разобраться с главными антагонистами в регионе», – говорит эксперт.

«Они очень долго ждали возможности для нанесения удара по Исламской республике,

рассчитывали, что это станет началом конца иранской государственности. Однако Трамп не пошел на поводу у этой группы людей и постарался в максимально сжатые сроки добиться перемирия. Разумеется, это решение их разочаровало», – уточнил собеседник.

«Тем не менее, для полного понимания произошедшего не хватает многих деталей. Судя по всему, между Вашингтоном и Тегераном имелись договоренности: не бить по объектам друг друга в полную силу. Если это так, то не думаю, что Исламская республика станет в ближайшее время заявлять о возобновлении ядерной программы», – акцентирует он.

«Пока в Иране отделываются размытыми сообщениями о том, что ущерб от ударов США сравнительно невелик. Но точных данных по состоянию базы в Фордо – нет. Вполне возможно, что обе стороны намеренно пытаются сохранить подобное поле неизвестности вокруг боевых действий, чтобы каждый из них мог иметь широкий простор для интерпретации фактов», – рассуждает эксперт.

«А для обсуждения нового статус-кво на Ближнем Востоке точных данных о ядерной программе Ирана не нужно. Ведь в Тегеране до сих пор немало специалистов, которые смогут ее возродить. Кроме того неясна судьба обогащенного урана и атомного топлива. То есть выработать усовершенствованные рамки изменившейся ситуации в любом случае необходимо», – заключил Семенов.