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    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
    Премьер Бельгии сообщил о разногласиях США и ЕС по Украине
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    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

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    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    26 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.

    Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.

    На ваш взгляд
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    Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.

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    25 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп опроверг обсуждение с Зеленским прекращения огня на Украине

    Трамп отверг утверждение Зеленского о переговорах по прекращению огня на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп опроверг сообщения о переговорах с Владимиром Зеленским по вопросу прекращения огня на Украине во время встречи в Гааге.

    Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил: «Нет, нет, я просто хотел узнать, как у него дела». Это заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита в Гааге, сообщает ТАСС.

    Таким образом, президент США опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что на встрече обсуждался вопрос прекращения огня на Украине. Зеленский ранее сообщил в своем телеграм-канале, что такой разговор между политиками состоялся на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине особенно сложной по сравнению с другими мировыми конфликтами.

    На встрече с лидерами стран НАТО в Гааге он заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и требует активных действий.

    Дональд Трамп также заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

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    25 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Трамп не подтвердил планы военной помощи США Украине

    Трамп отказался уточнить планы военной поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Денис Тельманов

    На пресс-конференции в Гааге Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшем военном финансировании Украины, ограничившись комментарием о будущих решениях.

    Президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о том, будут ли США продолжать поддерживать Украину в военной сфере, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО Трампу задали вопрос о возможности дополнительной военной помощи Киеву сверх уже выделенных пять млрд долларов от союзников США.

    Трамп заявил: «Что касается денег – посмотрим, что будет». Он не уточнил, планируется ли продолжение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. Также Трамп высказал мнение, что президенту России Владимиру Путину «действительно нужно закончить эту войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно достичь военным способом.

    Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге подчеркнул, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    Кабинет министров Украины одобрил увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    25 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном

    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США надеется провести переговоры с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, эти встречи могут привести к заключению соглашения, передает ТАСС. «Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение», – заявил он на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО.

    Американский лидер также отметил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном по ядерной программе, и выразил мнение, что иранская ядерная программа «уже разрушена» действиями США.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы переговоры проходили напрямую между США и Ираном, а не с участием других стран. Он добавил, что позиция США остается неизменной. «Очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединенными Штатами», – сказал Рубио.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США возобновить ядерные переговоры с Ираном.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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    26 июня 2025, 04:32 • Новости дня
    Российская система закрытой связи «Веда» оказалась не по силам хакерам ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Попытки получить доступ к протоколу шифрования российской системы «Веда» оказались безуспешными для украинских хакеров, несмотря на наличие станций с прошивкой, сообщил официальный представитель проекта.

    Специальное программное обеспечение «Веда» шифрует все разговоры и служебные данные радиосетей DMR, оно предназначено для использования на линии контроля средств радиоэлектронной разведки противника, пояснили специалисты.

    «Система закрытой связи разработана волонтерами и применяется в зоне СВО с 2023 года. Известно, что ВСУ разными способами получали на руки станции с нашей прошивкой. Целые украинские институты пытались получить доступ к протоколу шифрования, но этого сделать не смогли», – рассказали представители проекта ТАСС.

    По словам российских специалистов, страны коллективного Запада могут тоже работать над этой задачей, но технически взломать систему «Веда» невозможно.

    «Потому что отечественный народный ВПК способен не только быстро реагировать на быстро меняющиеся запросы группировок войск относительно FPV-дронов и комплексов РЭБ, но и разрабатывать уникальные программные продукты в области современных средств связи, так необходимых нашим военнослужащим в зоне СВО», – пояснил эксперт.

    Проект был реализован на безвозмездной основе группой  инженеров и программистов менее чем за полгода.

    «Смогли интегрировать в импортную аппаратную платформу гражданских служебных радиостанций DMR стандарта совершенно уникальный программный продукт, имеющий свой отечественный протокол», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.


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    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    26 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин присвоил звание «гвардейский» трем воинским подразделениям России

    Путин наградил званием «гвардейский» два полка и одну бригаду

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество.

    Соответствующие указы опубликованы, передает ТАСС. Документы отмечают массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава подразделений в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов России в условиях вооруженных конфликтов.

    Почетное звание «гвардейская» получила 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы. В указе подчеркивается, что коллектив бригады проявил себя в условиях сложных боевых действий.

    Звания «гвардейский» также удостоились 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 218-й танковый полк. Решение принято на основании подвига и самоотверженности военнослужащих этих соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присвоил сержанту Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно за героизм в Мариуполе.

    Президент России присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-полковника. Президент России подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской бригаде почетного наименования за героизм и отвагу.

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    25 июня 2025, 23:44 • Новости дня
    Ульянов назвал естественным решение Ирана приостановить контакты с МАГАТЭ

    Ульянов не нашел ничего удивительного в приостановке Ираном контактов с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что, по мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова – естественно в сложившихся реалиях.

    «Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Ничего удивительного. Это было естественным развитием событий, вызванным незаконными ударами по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ», – написал он Telegram-канале.

    Напомним, днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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    25 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Глава нацразведки США заявила об уничтожении ядерных объектов Ирана

    Tекст: Евгения Караваева

    Ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане придется полностью восстанавливать после авиаударов со стороны США, что может занять несколько лет.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что объекты были полностью уничтожены и их придется строить заново.

    В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Габбард написала: «Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы».

    Габбард также отметила, что сообщения в СМИ о частичном характере разрушений основываются на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены против решений и действий президента США Дональда Трампа и американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    26 июня 2025, 09:26 • Новости дня
    The Washington Post: Главу Нацразведки США отстранили от работы по Ирану

    WP: Главу Нацразведки США Габбард отстранили от вопросов по Ирану после критики Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Директора Нацразведки Тулси Габбард вывели из процесса по иранской ядерной программе после разногласий с администрацией Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Директора Нацразведки США Тулси Габбард в значительной мере отстранили от работы по иранскому направлению после критики президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Габбард публично заявляла, что американские спецслужбы не фиксируют признаков возобновления Ираном ядерной программы, что, по словам источников, вызвало недовольство Белого дома, передает ТАСС.

    На фоне недавних ударов США и Израиля по иранским объектам Трамп назвал оценки Габбард ошибочными. После этого директор Нацразведки перестала принимать существенное участие в принятии решений по Ирану и не будет присутствовать на закрытых брифингах для Сената и Палаты представителей по этому вопросу. Ключевым спикером по теме теперь станет глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Администрация Трампа решила существенно ограничить объем секретной информации, предоставляемой Конгрессу, после утечек предварительных разведданных, в которых говорилось, что иранские ядерные объекты не были уничтожены полностью. Трамп продолжает заявлять, что иранская программа должна быть полностью ликвидирована.

    Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Белый дом в препятствии работе Конгресса и подчеркнул право законодателей знать всю актуальную информацию по вопросам безопасности.

    Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в июне: 13 июня Израиль начал военную операцию, Иран ответил ударом через сутки, спустя девять дней в конфликт вмешались США. Американские военные 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, а 23 июня Тегеран атаковал авиабазу США в Катаре. Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США сообщила об уничтожении ядерных объектов Ирана. Экс-аналитик ЦРУ поддержал доклад Габбард о том, что у Ирана нет ядерного оружия.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.

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