Хаменеи заявил о нанесении ущерба базе США в Катаре

Tекст: Валерия Городецкая

Хаменеи отметил, что США занижают масштабы последствий этого удара, передает РИА «Новости».

По словам Хаменеи, Вашингтон пытался спасти Израиль, вступив в конфликт против Ирана, однако не добился поставленных целей. Он отметил, что атаки США на ядерные объекты Ирана должны быть предметом уголовного разбирательства на международном уровне, но при этом были неэффективными.

«США вступили в войну (с Ираном), чтобы спасти Израиль, но ничего не добились от этой войны. США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования со стороны международных судов, но ничего серьезного сделать не смогли… США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду», – приводит слова Хаменеи сайт верховного лидера Ирана.

Ранее Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном.

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При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, полностью уничтожив все сооружения и инфраструктуру как на земле, так и под землей.