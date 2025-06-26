Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Хаменеи заявил об отсутствии успехов США в противостоянии с Ираном
США не достигли никаких целей в противостоянии с Ираном, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.
По его словам, американский режим не получил никаких результатов от своих действий против Ирана, передает ТАСС.
Хаменеи отметил, что Вашингтон «ничего не достиг в этой войне», подчеркнув, что противостояние с Ираном не принесло США желаемых плодов.
При этом президент США Дональд Трамп ранее подтвердил полное уничтожение ядерных объектов Ирана. Американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.