Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.0 комментариев
Трамп пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы
Вашингтон вновь ударит по иранской территории, если Тегеран восстановит свою ядерную программу, заявил президент США Дональд Трамп.
«Конечно», – ответил президент США на вопрос о новых ударах по Ирану в случае восстановления ядерной программы, передает ТАСС.
По его словам, ядерная программа Ирана «исчезла на долгие годы», ее будет трудно восстановить, поскольку иранские ядерные объекты разрушены.
Ранее израильские СМИ сообщали, что иранскую ядерную программу не удалось уничтожить полностью, но есть значительные задержки в ее развитии после недавних атак.