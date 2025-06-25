Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов

Уиткофф: Восстановить ядерную программу Ирана после ударов США невозможно

Tекст: Ирма Каплан

Удары США по иранским ядерным объектам в минувшие выходные лишили республику возможности производить ядерное оружие, несмотря на сообщения СМИ об обратном, заявил во вторник Fox News спецпосланник американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

«Все три из них имели большую часть, если не все, центрифуги поврежденными или уничтоженными таким образом, что для них будет практически невозможно возродить эту программу, по моему мнению и по мнению многих других экспертов, которые видели необработанные данные, это займет годы», – сказал Уиткофф.

Он назвал сообщения СМИ, противоречащие утверждениям о том, что ядерные объекты Ирана были уничтожены, «совершенно нелепыми». Он также призвал привлечь к ответственности того, кто слил документы об оценке ущерба трех целевых объектов.

«Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни вышла, возмутительна. Это измена. Поэтому это должно быть расследовано. И тот, кто это сделал, кто несет за это ответственность, должен быть привлечен к ответственности. Это может навредить жизням людей в будущем», – добавил американский дипломат.

По словам Уиткоффа, удары по Ирану никогда не планировались как «вечная война» и не велась как «война ради войны».

«Это была война для достижения цели, которой, я думаю, большинство американцев должны быть очень, очень довольны. Могу вам сказать, что я участвовал в этих обсуждениях. Я наблюдал за нашим главнокомандующим. Он обладает этой сверхъестественной способностью точно понимать, когда нажать кнопку, а когда отступить. Он достиг своей цели, и на этом все закончилось», – сказал Уиткофф.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп продолжает убеждать скептиков, общественность, сенаторов и сторонников в полном разгроме ядерной программы Ирана, ради этого он разместил в своей соцсети Truth Social заявление главы Пентагона Пита Хегсета.

Телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.