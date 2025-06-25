Украина навредила обороне Израиля

Эксперты: Израиль согласился на перемирие с Ираном из-за нехватки боеприпасов

В западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

По данным The Wall Street Journal, речь в первую очередь идет о боеприпасах для противоракетных комплексов Arrow. Издание подчеркивает, что Штаты знали о данной проблеме Израиля несколько месяцев назад. За это время Вашингтон пытался помочь Тель-Авиву восполнить запасы, однако после отправок большого количества снарядов на Ближний Восток к их исчерпанию подошли и сами Штаты.

При этом в рамках текущего конфликта еврейскому государству пришлось отбиваться от крайне масштабных атак со стороны Ирана. Так, издание The Times of Israel пишет, что в общей сложности Тегеран выпустил около 600 баллистических ракет. Отбить удалось 90% всех боеприпасов, выпущенных по территории Израиля.

В материале общее число ракет, которым располагала Исламская республика на момент начала конфликта, оценивается в две тысячи единиц. Предполагается, что на восполнение потраченных запасов у Тегерана уйдут долгие месяцы работы, однако информационный портал CTech отмечает, что Израилю все же придется задуматься о значительных корректировках имеющихся систем ПВО.

Сообщается, что наращивание противовоздушной обороны еврейского государства будет развиваться в рамках внедрения инновационных технологий противодействия ракетным ударам. В частности ожидается, что до конца года израильский концерн Rafael предоставит ЦАХАЛ системы лазерного перехвата Iron Beam.

В целом данная компания производит немало боеприпасов для систем ПВО государства. Однако в то же время атакующая мощь Ирана также продолжает нарастать. Так, Тегеран впервые использовал против еврейского государства ракеты Kheibar, дальность которых составляет 2000 километров, передает Mehr.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

«Израиль активно применял авиационные боеприпасы для атак по целям на территории Ирана в ходе 12-дневного конфликта. Количество налетов и их интенсивность не дают оснований говорить, что еврейское государство столкнулось с каким-то дефицитом вооружений. Этой проблемы нет и сейчас», – отметил Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Он отметил, что операции ЦАХАЛ предшествовала серьезная подготовка. «Так, руководство страны тщательно производило все расчеты: сколько целей, как их надо уничтожить и сколько потребуется боеприпасов для поражения каждой из них. Все ресурсы были заранее подготовлены. Тель-Авив также регулярно получал снаряды от США», – пояснил собеседник.

Похожая ситуация и по ракетам для ПВО,

добавил Кедми. Он напомнил, основные виды задействованных противоракет – израильского производства. Среди них – «Праща Давида», Arrow-2 и Arrow-3. «Ключевой источник пополнения вооружений у Тель-Авива – собственный ВПК», – подчеркнул спикер.

По его оценкам, публикация американских СМИ о дефиците боеприпасов – глупость. «Причины появления материала могут быть разные: например, непрофессионализм журналистов. Возможно, речь идет о политическом заказе с целью исказить истинное положение дел», – акцентирует Кедми.

Российские эксперты придерживаются противоположного мнения. «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса

и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

«Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

«Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

«Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана.

Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

«Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Так же частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты и поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – пояснил Анпилогов.

Схожей точки зрения придерживается Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН. Он допустил, что Израиль испытывает дефицит боеприпасов противовоздушной обороны. Речь о ракетах для систем типа Arrow и «Праща Давида», которая создается с активными использованием американских комплектующих, уточнил собеседник.

«Расход боеприпасов для перехвата запущенных из Ирана ракет весьма заметен.

На фоне длительной кампании, очевидно, арсеналы сократились. И это проблема для Израиля», – акцентировал эксперт. По его мнению, нехватка ключевых видов вооружений могла стать одной из причин, почему власти еврейского государства поддержали инициативу Трампа о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Применение Тегераном новых баллистических ракет в ходе конфликта, вероятно, способствовало углублению дефицита противоракет. «Такие цели сложнее перехватывать», – пояснил Крамник, добавив, что в последние дни острой фазы количество и интенсивность иранских залпов сильно сократилась.