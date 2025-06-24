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Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия
Несмотря на объявленное прекращение огня, Иран выпустил 20 баллистических ракет по Израилю, одна из которых нанесла прямой удар по Беэр-Шеве, приведя к жертвам.
Как сообщает Ynetnews, утром после вступления в силу соглашения о прекращении огня Иран выпустил баллистические ракеты по северным и южным районам Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух ракет, однако одна ракета достигла Беэр-Шевы и нанесла разрушения, приведя к жертвам среди мирных жителей.
Бригадный генерал Эффи Дефрин заявил: «Опасность все еще существует» и добавил, что начальник Генштаба Эяль Замир поручил военным сохранять бдительность и жестко реагировать на любые нарушения режима прекращения огня.
Первое расследование показало, что одна из ракет смогла пробить внешнюю стену здания, разрушив два укрытия, где находились люди. По меньшей мере пять человек погибли, продолжаются поиски пострадавших под завалами. Другие укрытия здания остались целыми, и их обитатели не пострадали.
В общей сложности, по данным источника, утренняя атака включала запуск 20 баллистических ракет по различным регионам Израиля.
Международный аэропорт Бен-Гурион готовился к возобновлению работы после раннего прекращения огня между Израилем и Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу.
Израиль поддержал инициативу Трампа по перемирию с Ираном после достижения заявленных военных целей.
При этом Израиль заявил о готовности жестко реагировать на любые попытки Ирана нарушить перемирие.