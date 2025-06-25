Удар по Ирану показал худшую сторону президента США

Tекст: Дмитрий Бавырин

Президенту США Дональду Трампу придется заплатить за удары по Ирану. Юридических и даже политических последствий, скорее всего, не будет: все-таки Трамп – большая шишка, выкрутится как-нибудь. А вот репутационные последствия неизбежны.

Это как соучастие в изнасиловании. Можно купить следствие, можно договориться с жертвой, но честное имя вернуть нельзя. Был президент-миротворец – и нет президента-миротворца.

Никто толком не понял, что изменило соучастие США в нападении на Иран. Израиль и сам справлялся с выбиванием заинтересовавших его целей, а судьба завода Фордо и расположенных там центрифуг, до которых могли добить только американские бомбы, доподлинно неизвестна.

То есть президент влез в драку только для того, чтобы влезть в драку. В глазах заметной части избирателей и сторонников Трампа – это предательство.

Народ Америки войны не хотел – и те, кто за Трампа, и те, кто против него. Даже самые лояльные к правящей администрации социологические службы свидетельствуют, что сторонников вступления США в конфликт Израиля с Ираном – максимум треть, а абсолютное большинство против любого вмешательства.

В Конгрессе больше всего расстроились те, кого называют как раз «трампистами». Они против участия в любых зарубежных войнах и дважды против, если на это нужно выделять деньги из бюджета. Они были горячими соратниками Трампа, когда он был парией, гонимой «ястребами». Теперь Трамп с «ястребами» на одной стороне, а «трамписты» – чуть ли не подрывная сила его президентства.

Однако в политическом чутье Трампу все-таки не откажешь: в конечном счете он как будто угодил и тем, и этим: залез в Иран – но быстро вылез, после чего сделал вид, будто это помогло достичь перемирия в регионе (в реальности Израиль изначально не рассчитывал на долгую операцию и уперся в потолок возможностей: решил те задачи, которые можно было решить дистанционными военными мерами).

Поэтому настоящего раскола в правящей партии нет, да и в общем-то не было. Республиканцы говорили разное, но ждали результата. Если бы Трамп втянул США в долгоиграющий и убыточный конфликт, значительная часть сторонников ему бы этого не простила. Вместо этого вышел короткий бенефис «сильного лидера»: пусть занесло, но дров наломать не успел.

В СМИ широко цитировались обвинения Трампа в адрес одного из раскольников-республиканцев – конгрессмена от Кентукки Томаса Мэсси. Президент назвал его ленивым, вычурным, непродуктивным, слабым, неэффективным политиком, который «не уважает американские вооруженные силы», и запретил Мэсси считать себя MAGA-республиканцем.

Зря. Мэсси – чрезвычайно приятный по меркам Капитолийского холма человек, значительно приятней самого Трампа. Прежде всего, он категорический противник вмешательства США в дела других стран. Как следствие, голосовал против всех антироссийских и проукраинских законопроектов.

Одно это делает Мэсси большим оригиналом, но он и по-настоящему уникален. Немало случаев, когда этот кентуккиец был единственным конгрессменом-республиканцем, кто шел не в ногу с партией, но были и такие, когда он стоял против всего Конгресса. Например,

Мэсси проголосовал против декларации о непризнании Крыма частью РФ – один из всей 435-местной Палаты представителей.

Он настолько особенный и принципиальный, что просто не мог не поссориться с эгоцентричным Трампом, остро ценящим абсолютную лояльность. На публичную ругань они перешли еще в марте, то есть в нынешнем их конфликте ничего принципиально нового нет, он не отражает раскола в партии.

А резолюция об импичменте, которой теперь пугают президента в Палате представителей, вовсе мертворожденная. Ее автор – чернокожий техасец Эл Грин – вносит подобные резолюции примерно раз в месяц, а фигура он достаточно скандальная и раздражающая, чтобы это работало в пользу Трампу, а не против него.

Против Трампа работал рост цен на нефть. Ничто так не настраивает американцев против их президентов, как инфляция, особенно – на заправках. При этом избиратель республиканцев расстраивается особенно сильно, а демократы умело инвестируют это расстройство в акции протеста. Так было, например, в дни тарифного противостояния, когда Трамп сдал назад под нажимом недовольных толп.

На сей раз он вышел из войны еще до того, как недовольные вышли на улицы, но как будто по той же причине – из-за страха перед инфляцией, вызванной ростом цен на нефть. Накануне перемирия Трамп даже потребовал от производителей держать цены и «качать, детка, качать» (это цитата), пригрозив, что будет расценивать подорожание черного золота как работу на противника (то есть на Иран).

После заключения перемирия, цены отскочили назад, будто показав, что Трамп все заранее просчитал. Проблема в том, что это неправда: ничего он не просчитал и даже не знал, чего на самом деле хочет.

Сперва он хотел сделку с Ираном – и его метало то в гнев, то в сладкие посулы в зависимости от того, насколько сближались позиции Вашингтона и Тегерана. Но в итоге отринул компромиссный вариант, потому он был явно слабее, чем сделка, заключенная при Бараке Обаме (Трамп сам ее аннулировал на своем первом сроке).

Он уговаривал Израиль не воевать с Ираном, поскольку боялся последствий. Когда Израиль все-таки начал бомбардировки, воспользовавшись провалом переговоров о «сделке», Трамп попытался отстраниться. Когда стало видно, что Иран выступает хуже всяких прогнозов, наоборот, прислонился и объявил США соучастником. А в конце концов

дал себя втянуть в реальную военную операцию, в очередной рез перевернув собственную политику с ног на голову или головы на ноги – все уже запутались.

В эдакой гуттаперчевости частично и заключается мастерство политика. Но по исполнителю видно, что это были не столько профессиональные маневры, сколько эмоциональные метания. Это Израиль добился своего. А Трампа просто использовали.

Президент США, тем не менее, считает себя победителем и (по-прежнему!) миротворцем. Эту несвязную картину мира он даже сможет продать другим – продавал уже не раз, в этом Трамп тоже хорош. Но если он с такой же грацией, интуицией и рассудительностью начнет решать прочие проблемы и разногласия, рано или поздно допрыгается до серьезных внутренних вызовов и окончательно переродится из президента-миротворца в угрозу миру во всем мире.

Тогда и Джо Байдена добрым словом вспомним. Чаще всего он просто лежал и ничего не делал. В Трампе не хватает именно этого.