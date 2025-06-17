Юбилей армии США стал днем уныния

Tекст: Дмитрий Бавырин

В рассказе Салтыкова-Щедрина от Медведя на воеводстве злодейств ждали, а он чижика съел. В США в эти дни проходит чемпионат по поеданию чижиков между властью в лице президента Дональда Трампа и оппозицией в лице Демократической партии. Без злодейств тоже не обошлось, но ждали-то полноценной бойни.

Трамп, строго говоря, ждал не бойни, а военного парада с проходом техники, чего в Вашингтоне не было со времен первой победы над Саддамом Хусейном, то есть больше 30 лет. Формальный повод – 250-летний юбилей армии США, но в тот же день президенту исполнилось 79 лет, и злые языки ворчали, что это такой формат праздничной вечеринки.

Конгресс принял идею в штыки, поскольку бюджет мероприятия оценили в десятки миллионов долларов, а проводить парады за госсчет в США вообще не принято. Но Трамп привлек деньги от спонсоров и настоял на своем. Он считает, что его аудитория в восторге от парадов.

Вероятно, он прав: часть его избирателей в восторге от парадов, а также, к примеру, от боулинга. Согласно культурному стереотипу, и то, и другое любят провинциальные избиратели республиканцев, а городские снобы-демократы воротят от всего этого нос.

Для Америки парады – важная традиция, но это не такие парады, какие россияне привыкли видеть на Красной площади. Их парады ближе к шествию ряженых, а вместо военной техники – платформы крафтовой сборки. Если на такой платформе едет огромная индейка, значит, это парад на День благодарения. Если платформы зеленые, значит, это парад на День святого Патрика.

То, что состоялось в Вашингтоне, хотя и было посвящено юбилею Вооруженных сил, гораздо больше напоминало мероприятие с огромными индюшками и карнавальными пилигримами, чем российский стандарт парадного дела. Это был своего рода экскурс в историю США: по Вашингтону прогулялись люди в форме времен разных войн, проехалась техника тех же лет. Кого-то даже в Вашингтоне удивляло, как можно гордиться временами Вьетнамской войны, а способ прохода «расчетов» удивил бы в России буквально каждого.

Например, шли не в ногу, будто за пиццей, но почему-то толпой.

Замечание, что в рамках современной войны больше приходится за компьютером сидеть, чем по плацу выхаживать, по-своему справедливо. Однако трансляция юбилейных мероприятий стратегического противника, проводись она в российских военных частях, везде была бы встречена дружным хохотом.

Американцы, конечно, не виноваты в том, что их парады не вписываются в российский культурный код, но менее корявым день рождения американской армии и ее главнокомандующего от этого не становится.

Параллельно с событиями в Вашингтоне на остальной территории США должна была идти революция. Точнее, масштабный протест против Трампа с его парадами: точки сбора недовольных были во всех без исключения штатах – почти в двух тысячах городов.

Работающие на Демпартию США политологи считали, что нанести по Трампу удар с улицы нужно именно сейчас, поскольку президент ослаб – подрастерял популярность, но не нажил побед. Поэтому демократы рассчитывали выйти из политической комы, в которую их отправило поражение на выборах, и раскачать страну.

Однако страна не раскачалась. Протестующие действительно вышли протестовать, и кое-где их собралось довольно много. Но по масштабу и накалу это не шло ни в какое сравнение с акциями в дни «тарифной войны», когда Трамп экспериментировал с пошлинами, а цены рвались вверх.

То есть инфляция американский народ реально задела – и он решил высказать властям свое «фи», после чего Трамп «дал заднюю» и откатил большинство тарифов (делая вид, будто так и задумано). Но от идеи для новых протестов за версту несло партийным активизмом и креативом политтехнологов.

Лозунгом «праздника непослушания» стало «Нет королям».

Имелся в виду, конечно, Трамп, который правит, как король, – указами. Поэтому он, как было сказано на многих плакатах, «должен уйти». Непонятно, правда, кому должен и почему должен, если подавляющее большинство его совсем недавно избрало законным президентом.

В общем, задумка была ясна, но народу она оказалось не близка – и теперь политтехнологи, придумавшие это NO KINGS, должны рвать на себе волосы. Проблема не только в том, что идея «не взлетела». И сама идея, и партия, ее породившая, были скомпрометированы злодейством.

На прошлой неделе некто Вэнс Болтер, предположительно, застрелил в Миннесоте местного парламентария Мелиссу Хартман вместе с мужем и покушался на семью сенатора. Подозреваемого поймали не сразу, зато быстро нашли его машину с листовками антитрамповских митингов – рекламой того самого NO KINGS.

Жертвы и пострадавшие – демократы, сам Болтер – тоже демократ, бывший сотрудник Тима Уолза – местного губернатора и напарника Камалы Харрис на президентских выборах. Для одних этот «френдли фаер» иллюстрирует радикализм нынешней Демпартии, для других – ее же лицемерие, но всеамериканскую акцию по борьбе с Трампом он дискредитировал в любом случае.

Кроме того, часть внимания отвлекла на себя война Израиля с Ираном. В итоге «восстание масс» прошло «без огонька» – уныло, как Трампов военный парад. Даже калифорнийские пожарища потухли.

Представляется, что главное обстоятельство, определившее квелость американской внутренней политики, в том, что свою власть и официальную оппозицию американцы ненавидят примерно одинаково.

Трамп действительно непопулярен. Его хвастовство и эксперименты с пошлинами при отсутствии видимых успехов многих утомили. Но и Демпартия с ее «программой сопротивления» не вызывает у народа никакого энтузиазма. По последнему опросу NBC News и SurveyMonkey, демократам доверяют 21% американцев, а республиканцам – 20%. То есть у системных партий, которые представляют разные половины Америки, нет половины даже на двоих.

Уже не так важно – Трамп или Байден, красные или синие, парад или протест. Политические элиты США в принципе разошлись со своим народом.

Тут как в случае с парадами. Проблему видим. И, как говорится, очень сочувствуем. Но помочь ничем не можем: шагайте не в ногу дальше.