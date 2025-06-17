  • Новость часаСерия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана
    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя
    Серия взрывов в Киеве повредила критическую инфраструктуру
    «Большая семерка» заявила о праве Израиля на самооборону
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов
    Группа российских ученых покинула Тегеран
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    «Газпром» оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию компании.

    0 комментариев
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    2 комментария
    17 июня 2025, 08:50 • В мире

    Юбилей армии США стал днем уныния

    Юбилей армии США стал днем уныния
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В США произошли два события, которые были запланированы как значимые и почти исторические: первый за многие десятилетия военный парад и общенациональная акция протеста против президента. Результаты поразительные: у всех все плохо.

    В рассказе Салтыкова-Щедрина от Медведя на воеводстве злодейств ждали, а он чижика съел. В США в эти дни проходит чемпионат по поеданию чижиков между властью в лице президента Дональда Трампа и оппозицией в лице Демократической партии. Без злодейств тоже не обошлось, но ждали-то полноценной бойни.

    Трамп, строго говоря, ждал не бойни, а военного парада с проходом техники, чего в Вашингтоне не было со времен первой победы над Саддамом Хусейном, то есть больше 30 лет. Формальный повод – 250-летний юбилей армии США, но в тот же день президенту исполнилось 79 лет, и злые языки ворчали, что это такой формат праздничной вечеринки.

    Конгресс принял идею в штыки, поскольку бюджет мероприятия оценили в десятки миллионов долларов, а проводить парады за госсчет в США вообще не принято. Но Трамп привлек деньги от спонсоров и настоял на своем. Он считает, что его аудитория в восторге от парадов.

    Вероятно, он прав: часть его избирателей в восторге от парадов, а также, к примеру, от боулинга. Согласно культурному стереотипу, и то, и другое любят провинциальные избиратели республиканцев, а городские снобы-демократы воротят от всего этого нос.

    Для Америки парады – важная традиция, но это не такие парады, какие россияне привыкли видеть на Красной площади. Их парады ближе к шествию ряженых, а вместо военной техники – платформы крафтовой сборки. Если на такой платформе едет огромная индейка, значит, это парад на День благодарения. Если платформы зеленые, значит, это парад на День святого Патрика.

    То, что состоялось в Вашингтоне, хотя и было посвящено юбилею Вооруженных сил, гораздо больше напоминало мероприятие с огромными индюшками и карнавальными пилигримами, чем российский стандарт парадного дела. Это был своего рода экскурс в историю США: по Вашингтону прогулялись люди в форме времен разных войн, проехалась техника тех же лет. Кого-то даже в Вашингтоне удивляло, как можно гордиться временами Вьетнамской войны, а способ прохода «расчетов» удивил бы в России буквально каждого.

    Например, шли не в ногу, будто за пиццей, но почему-то толпой.   

    Замечание, что в рамках современной войны больше приходится за компьютером сидеть, чем по плацу выхаживать, по-своему справедливо. Однако трансляция юбилейных мероприятий стратегического противника, проводись она в российских военных частях, везде была бы встречена дружным хохотом.

    Американцы, конечно, не виноваты в том, что их парады не вписываются в российский культурный код, но менее корявым день рождения американской армии и ее главнокомандующего от этого не становится.

    Параллельно с событиями в Вашингтоне на остальной территории США должна была идти революция. Точнее, масштабный протест против Трампа с его парадами: точки сбора недовольных были во всех без исключения штатах – почти в двух тысячах городов.

    Работающие на Демпартию США политологи считали, что нанести по Трампу удар с улицы нужно именно сейчас, поскольку президент ослаб – подрастерял популярность, но не нажил побед. Поэтому демократы рассчитывали выйти из политической комы, в которую их отправило поражение на выборах, и раскачать страну.

    Однако страна не раскачалась. Протестующие действительно вышли протестовать, и кое-где их собралось довольно много. Но по масштабу и накалу это не шло ни в какое сравнение с акциями в дни «тарифной войны», когда Трамп экспериментировал с пошлинами, а цены рвались вверх.

    То есть инфляция американский народ реально задела – и он решил высказать властям свое «фи», после чего Трамп «дал заднюю» и откатил большинство тарифов (делая вид, будто так и задумано). Но от идеи для новых протестов за версту несло партийным активизмом и креативом политтехнологов.

    Лозунгом «праздника непослушания» стало «Нет королям».

    Имелся в виду, конечно, Трамп, который правит, как король, – указами. Поэтому он, как было сказано на многих плакатах, «должен уйти». Непонятно, правда, кому должен и почему должен, если подавляющее большинство его совсем недавно избрало законным президентом.      

    В общем, задумка была ясна, но народу она оказалось не близка – и теперь политтехнологи, придумавшие это NO KINGS, должны рвать на себе волосы. Проблема не только в том, что идея «не взлетела». И сама идея, и партия, ее породившая, были скомпрометированы злодейством.

    На прошлой неделе некто Вэнс Болтер, предположительно, застрелил в Миннесоте местного парламентария Мелиссу Хартман вместе с мужем и покушался на семью сенатора. Подозреваемого поймали не сразу, зато быстро нашли его машину с листовками антитрамповских митингов – рекламой того самого NO KINGS.

    Жертвы и пострадавшие – демократы, сам Болтер – тоже демократ, бывший сотрудник Тима Уолза – местного губернатора и напарника Камалы Харрис на президентских выборах. Для одних этот «френдли фаер» иллюстрирует радикализм нынешней Демпартии, для других – ее же лицемерие, но всеамериканскую акцию по борьбе с Трампом он дискредитировал в любом случае.

    Кроме того, часть внимания отвлекла на себя война Израиля с Ираном. В итоге «восстание масс» прошло «без огонька» – уныло, как Трампов военный парад. Даже калифорнийские пожарища потухли.  

    Представляется, что главное обстоятельство, определившее квелость американской внутренней политики, в том, что свою власть и официальную оппозицию американцы ненавидят примерно одинаково.

    Трамп действительно непопулярен. Его хвастовство и эксперименты с пошлинами при отсутствии видимых успехов многих утомили. Но и Демпартия с ее «программой сопротивления» не вызывает у народа никакого энтузиазма. По последнему опросу NBC News и SurveyMonkey, демократам доверяют 21% американцев, а республиканцам – 20%. То есть у системных партий, которые представляют разные половины Америки, нет половины даже на двоих.

    Уже не так важно – Трамп или Байден, красные или синие, парад или протест. Политические элиты США в принципе разошлись со своим народом.

    Тут как в случае с парадами. Проблему видим. И, как говорится, очень сочувствуем. Но помочь ничем не можем: шагайте не в ногу дальше.

    Главное
    «Северяне» отбили серию атак ВСУ на Курскую область
    Российские войска прорвали оборону ВСУ возле Верхнекаменского в ДНР
    Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
    Макрон получил «позитивный знак» от Трампа по санкциям против России
    Все НПЗ Хайфы закрыты из-за атак Ирана
    Россияне начали отменять поездки в ОАЭ
    Дуров рассказал об ополчившихся на Telegram французских СМИ

    Конфликтом Израиля и Ирана воспользовались нефтегазовые спекулянты

    Нефть подорожала на фоне обострения израильско-иранского конфликта. Инвесторы опасаются, что стоимость энергоресурсов поднимется еще выше и затронет также газовую сферу. Каковы потенциальные сценарии развития событий на рынке энергетики и какие из них позитивны для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Мексика влияет на беспорядки в США

    К воскресенью, 15 июня, полиция фактически зачистила улицы Лос-Анджелеса от протестующих с помощью слезоточивых гранат и резиновых пуль. И хотя демонстрации во многих других городах США продолжаются, угроза в Калифорнии выглядит устраненной. Возможно, это стало следствием неловких действий соседа Соединенных Штатов – Мексики. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Юбилей армии США стал днем уныния

    В США произошли два события, которые были запланированы как значимые и почти исторические: первый за многие десятилетия военный парад и общенациональная акция протеста против президента. Результаты поразительные: у всех все плохо. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации