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    18 июня 2025, 11:14 • Политика

    Трамп унизил Зеленского и Макрона ради досадной ошибки

    Трамп унизил Зеленского и Макрона ради досадной ошибки
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press, Wilfredo Lee/AP/TASS, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Дональд Трамп нанес удар по самомнению двух политиков с нездоровым самомнением – это Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Чем больше конфликтов между этими тремя, тем лучше для России, но на сей раз Трамп выбрал для своей эскапады крайне неудачный повод.

    Президент США Дональд Трамп нарушил несколько дипломатических традиций и вытер ноги об коллег из других стран. Это то, в чем он хорош. То, за что его ценят.

    Оба инцидента касались саммита G7 в Канаде, куда также напросился Владимир Зеленский. Президент США его видеть не хотел, поскольку давно и крепко не любит, а насчет конфликта с Россией для себя уже все решил: пусть Москва и Киев как-нибудь договариваются, но сами. Отсутствие результатов по проблеме, которую он неоднократно пообещал решить за 24 часа, привело к тому, что Трамп потерял интерес к Украине. Зеленский – это тот, кто портит ему настроение, особенно когда требует внимания к своей персоне.

    Какими-то посулами (наверняка через европейцев) криворожец все-таки выклянчил рандеву в Канаде, куда президент США собирался со скрипом, воспринимая, как самую скучную часть своей работы. Зеленский, наоборот, был преисполнен ложного энтузиазма и считал, что у него появился козырь: теперь он поговорит с Трампом как бизнесмен с бизнесменом.

    Задумка была в том, чтобы купить у США то оружие, которое Украина прежде рассчитывала получить бесплатно, но при предыдущем президенте эту партию не успели передать, а потом перенаправили в Израиль. Деньги на это Зеленский, понятное дело, возьмет из тумбочки, куда их положила Урсула фон дер Ляйен.

    Аттракцион, при котором украинец платит за то, что выпрашивает, обещал стать фурором.

    «Сегодня мы не говорим с Америкой о новой помощи. Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, касается оборонного пакета, который Украина готова купить. И об этом мы с ним и поговорим. Уверен, что у нас будет такая возможность, по крайней мере, я на нее рассчитываю», – заявил Зеленский, находясь в Вене (где ему, кстати, тоже ничего не дали).

    Однако Трамп решил по-своему – и просто сбежал со встречи. О том, что президент США срочно вернулся в Вашингтон «из-за ситуации на Ближнем Востоке», было объявлено уже тогда, когда Зеленский находился в самолете. Криворожца попросту кинули.

    Впрочем, он все равно прилетел бы в Канаду, поскольку на саммите планировали обсудить также ужесточение санкций против России. Это для Трампа тоже скучно: улетая из Канады, он дополнительно обрадовал Киев заявлением о том, что новых ограничений вводить не хочет, поскольку старые обошлись США в миллиарды долларов. Опять фиаско.

    Так у человека, который называет себя президентом Украины, выдался плохой день. Разумеется, не последний – и далеко не самый плохой. Грядут дни гораздо хуже.  

    Вторым, кто нарвался на демонстративное проявление неуважения со стороны президента США, стал президент Франции. Эммануэль Макрон заслужил неуважение не меньше, чем Зеленский. Однако не в этот раз: француз получил отлуп только за то, что прокомментировал отъезд Трампа и призвал к деэскалации в Иране. После этого американца прорвало.

    «Ищущий внимания общественности президент Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Все гораздо серьезнее. Специально или нет, Макрон всегда все понимает неправильно», – написал Трамп в своей личной социальной сети под названием «Правда».

    Прежде они находили общий язык, почти дружили, и президент Франции был одним из немногих европейских лидеров, кого нынешний хозяин Белого дома всегда готов был выслушать. Но обороты «ищущий внимания», «понятия не имеет» и особенно «всегда все понимает неправильно» явно ставят на особых отношениях Вашингтона с Парижем крест. Теперь Макрон для Трампа – один из многих капризных и надоедливых приживал из Старого Света.

    Закончен еще один броманс, и француз даже не сможет пожаловаться Илону Маску как товарищу по несчастью: Маск Макрона тоже терпеть не может.

    Справедливости ради, все они – и Трамп, и Зеленский, и Макрон – могли бы сойтись в почти равной схватке на состязании эгоцентриков за премию «Золотой нарцисс», если бы такие состязания существовали на самом деле (Маск тоже выступил бы мощно, однако выбыл бы в полуфинале из-за наличия самоиронии).

    Но некоторыми своими грехами и недостатками Трамп по-настоящему ценен. Смелые маневры в кадровой и внешней политике, вставшие глобалистской элите поперек горла, стали возможны благодаря личным качествам нынешнего президента США. «Так не принято» и даже «так нельзя» для Трамп не аргумент, у него есть свой – «хочу и буду». Ему «не слабо».

    Трамп не созидатель, а разрушитель – неугомонный экспериментатор и возмутитель спокойствия, который может одной фразой обнулить месячные усилия дипломатов. Удачно вышло, что Зеленский и Макрон попали ему под горячую руку в тот момент, когда плели очередную антироссийскую интригу.

    Плохо то, что этот неуемный, непредсказуемый, не терпящий возращений политик-разрушитель столь горячо увлекся Ираном, рассчитывая принудить его к капитуляции. Пытаясь сперва уклониться от драки и заключить с Тегераном сделку, Трамп полностью сменил тактику, почувствовав, что эту битву можно выиграть с помощью военной силы. 

    То есть причина, по которой президент США бросил Зеленского и поссорился с Макроном, – это зараженность идеей добить ближневосточного союзника России, навязав иранцам кабальное мирное соглашение. Не исключено, что Вашингтон присоединится к израильским ударам по Исламской республике в ближайшие часы.

    Если бы Трамп вытирал ноги о Зеленского и Макрона просто так – без повода, а не из-за навязчивого желания сокрушить иранцев, было бы гораздо лучше. Вполне вероятно, отношения трех президентов скатятся к подобному совсем скоро, но Ирану от этого не легче.

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