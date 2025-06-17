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    17 июня 2025, 21:25 • В мире

    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским

    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который специально прилетел для этого в Канаду. Его визит готовился Киевом заранее: на сей раз Украина хотела просить Вашингтон не о бесплатных поставках оружия, а планировала обсудить закупку вооружений. Как говорят эксперты, Трамп намеренно вернулся в Вашингтон, чтобы не давать Зеленскому никаких гарантий и новых обещаний.

    Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» (G7) в канадском Кананаскисе (провинция Альберта). Формальным поводом для отъезда стало досрочное совещание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого Трамп также опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с призывом «всем эвакуироваться» из Тегерана, который несколько дней подвергается бомбардировкам Израиля.

    Как сообщает Politico, лидеры G7 обсудили санкции против России уже без Трампа, который в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Американский лидер также отказался от идеи европейцев снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение Трампа вернуться в Вашингтон эскалацией на Ближнем Востоке, однако президент США заявил по этому поводу, что «ищущий внимания общественности» Макрон ошибся: «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное».

    У президента США были запланированы переговоры на полях саммита, но он так и не встретился с Владимиром Зеленским, который специально прилетел для этого в Канаду. В Киеве возлагали большие надежды на эту встречу и говорили о подготовке к ней еще на прошлой неделе. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак лично договаривался об этом визите во время своей недавней командировки в Вашингтон.

    Как писало агентство Reuters по этому поводу, организаторы саммита хотели ограничить обсуждение вопросов Украины и тщательно спланировали встречи таким образом, чтобы присутствие Зеленского на саммите «не провоцировало» Трампа и не привело к очередной перепалке.

    «Один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – рассказал Зеленский в интервью австрийским СМИ перед самым отлетом в Канаду.

    Среди военных поставок Украина особенно заинтересована в комплексах ПВО. Также на этой встрече Зеленский рассчитывал обсудить введение новых санкций против России, экономическое сотрудничество с США и ход мирных переговоров.

    На этом фоне в западной прессе появляется все больше публикаций о том, что Украина не способна победить военным путем. Издание Politico пишет о сомнениях в эффективности стратегии Запада в отношении Украины, поддержка которой лишь позволяет стране «выжить достаточно долго, чтобы проигрывать медленнее».

    Параллельно с этим появляется все больше материалов о том, что война между Израилем и Ираном не несет ничего хорошего для Украины. Как пишет испанская газета El Pais, для США Тель-Авив – приоритетный союзник, поэтому напряженность на Ближнем Востоке угрожает еще больше ограничить поставки западного оружия Украине.

    В экспертной среде говорят, одна из причин, почему Трамп досрочно покинул саммит, заключается в его нежелании снова встречаться с Зеленским, поскольку президент США делает ставку на переговоры с Россией и свой диалог с Владимиром Путиным.

    Политолог Вадим Трухачев допускает, что срывом встречи с Зеленским Трамп демонстрирует свое отношение, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете. Таким образом, провал планов обсудить с президентом США «покупку» Украиной вооружений стал еще одной пощечиной Трампа Зеленскому.

    «У Трампа есть позиция, которую он систематически продавливает и не позволяет себе совершать никаких маневров. Она заключается в том, что с Россией надо договариваться, поэтому Трамп ведет диалог с Владимиром Путиным. Президент США не хочет мешать этому хорошему диалогу на высшем уровне. У сторон есть взаимопонимание о том, чего они хотят», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, «Трамп придерживается своей стратегии и вообще не думает о Зеленском». А «копейки», которые Украина могла бы предложить США за новые партии оружия и средства ПВО, американскому лидеру неинтересны:

    «Налаживание отношений с Россией потенциально принесет такие огромные деньги, что украинские копейки ему просто не нужны».

    У Трампа сложились «тяжелые отношения» с Зеленским, несмотря на формальное примирение после скандальной встречи в Белом доме, отмечает Андрей Суздальцев, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: «Трамп сознательно досрочно покинул саммит G7 именно ради того, чтобы не встречаться с Зеленским. Помимо неприязненных отношений Трампу нечего сказать Зеленскому».

    Собеседник пояснил, что в условиях неопределенности дальнейших событий на Ближнем Востоке «Трамп не хотел бы давать гарантий Зеленскому». «Зеленский ехал на саммит, чтобы получить от Трампа какие-то обещания, но президент США фактически отказал ему в поддержке. Для Зеленского это очень серьезная проблема. Сейчас не просматривается быстрый старт третьего раунда мирных переговоров в Стамбуле и в этой ситуации ему очень нужно было внимание со стороны хозяина Белого дома», – рассуждает Суздальцев.

    При этом сам Зеленский прекрасно понимает, что начавшаяся война между Израилем и Ираном «забирает все политическое внимание Запада»: «Но Трамп не может полностью обнулить поддержку Зеленского, президент США лавирует – для него реальная победа России на Украине будет означать, что Евросоюз, НАТО и в какой-то степени США проиграли. Запад не хочет оказаться в положении проигравших на фоне поднимающегося Глобального Юга. Поэтому Трампу нужно принудить Иран заключить какую-то сделку, чтобы вернуться к урегулированию украинского конфликта».

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