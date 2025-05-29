Новые санкции против России станут могилой для старой элиты США

Tекст: Дмитрий Бавырин

Если разбудить российского американиста ночью и спросить, что происходит в Конгрессе США, он ответит: «Линдси Грэм угрожает России» – и никогда не ошибется.

Грэм стал единственным американским сенатором, официально внесенным в РФ в список террористов и экстремистов. Это исчерпывающее уточнение характера наших отношений: Грэм хочет нам всего самого худшего, а мы знаем, чего он хочет.

С марта этот неистовый человек угрожает Москве очередными санкциями, которые он сам придумал, сформулировал и готов внести на рассмотрение в Сенат США. «Законопроект изолирует Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает», – обещает Грэм.

По его словам, такой шаг одобрили 82 сенатора. На американском политическом языке это означает, что законопроект может стать законом вне зависимости от желания президента Дональда Трампа: 82 – достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето главы государства. Такое уже было в его первый президентский срок, когда Трамп не хотел осложнять отношения с Россией, но Конгресс поступал по-своему.

Нет никаких сомнений: Грэм Россию искренне ненавидит. Будь его воля, он бы отправил в помощь Владимиру Зеленскому даже американские войска. Но с бодливыми коровами Господь поступает известным образом: сенатор пугает – а нам не страшно. Более того, видно, что Грэм сам какой-то напуганный и не в силах даже угрозу внятно сформулировать, хотя всегда был на это большой мастак.

«В зависимости от ответа России (то есть от списка требований к Киеву для прекращения огня – прим. ВЗГЛЯД), мы будем знать, какой курс выбрать», – ярится сенатор. При наших с ним отношениях он бы не «выбором курса» пугал, а Москвой в руинах, но нынче мнется, как курсистка. Боится Трампа.

Как лоббист Грэм влиятелен, но вместе с тем – уходящая натура. Для американского политика он отнюдь не мумия – всего 69 лет, но в последние годы как-то сдал, устарев физически и морально. Такие, как Грэм, бескомпромиссные «ястребы» теперь не в моде у республиканского электората, в отличие от трампистов-изоляционистов, которые рвутся потеснить старых солдат холодной войны. Как следствие, для таких как Грэм стала критичной поддержка действующего президента, а иначе более молодое поколение бросит вызов на праймериз и вынесет из Сената.

Грэм десятилетней давности был самодостаточен. Нынешний пасует перед Трампом, к которому с трудом втерся в доверие. Сенатор опасается перебежать президенту дорогу и следит за языком, поскольку линия Белого дома остается прежней: санкции не вводим и России не хамим, чтобы не сорвать переговоры по Украине.

Иногда Грэм намекает на возможность самоуправства (Сенат, мол, независимый орган, и со своей политикой в отношении России уже определился), но верится в его бунт с трудом. Другое дело, если Трамп разочаруется в переговорном треке и решит самоустраниться, дав Конгрессу свободу действий: тогда суперсанкции, вероятно, примут, но для самого Грэма это обещает стать позорным финалом политической карьеры.

Помимо 82 человек, которые законопроект Грэма якобы поддерживают, есть еще и 18 скептиков, чье мнение весьма любопытно, так как сильно вредит затее с санкциями и сбивает с нее угрожающий пафос.

Судя по всему, эти люди законопроект Грэма хотя бы читали.

Это республиканцы, про которых проще всего сказать, что они трамписты, но многие из них сделали карьеру без какой-либо помощи нынешнего президента. Таков Рэнд Пол, приятный человек из хорошей семьи, в лице которого Трамп нашел союзника в противостоянии с глобалистами и бюрократией. Его мнение о законопроекте Грэма таково: «Откровенное безрассудство».

Напомним, что главный враг России в Сенате хочет обложить 500-процентными ввозными пошлинами товары из всех стран, которые покупают у РФ энергетические ресурсы – газ, уран, нефть и нефтепродукты. Столь масштабная затея сразу вызвала вопрос: а не надорвутся ли США все это администрировать – следить, выявлять, штрафовать и так далее, так как речь идет о торговых операциях с участием большей части мира, включая сами Штаты как покупателя российского урана.

Пол, судя по всему, оптимистичен насчет возможностей своей родины, поскольку считает, что работать такие санкции все-таки будут, однако это нанесет США экономический и стратегический ущерб. «Пошлины сделают торговлю с большинством стран мира невыгодной, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара», а также, по мнению Пола, ухудшат отношения Вашингтона с рядом ключевых союзников, которые покупают российские товары.

«Если законопроект Линдси Грэма будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались в нашей стране»,

– предупреждает Рэнд Пол.

Иными словами, вопрос стоит не о наказании России, а о том, чтобы поставить под угрозу внешнюю торговлю США не только с Китаем и Индией как новыми центрами силы, но даже и с Германией, которая до сих пор потребляет российский газ.

Грэм пережал с кровожадностью своего проекта, сделав его возможное принятие крайне скандальным, а потому маловероятным. Однако не невозможным: в области безумных и убыточных решений во внешнеторговой политике нынешняя администрация США любой другой даст фору. Тарифная война Трампа с планетой тому доказательство: такого не должно было быть, а все равно случилось.

Но есть нюанс. Та тарифная война велась путем президентских указов. Это оружие невеликой силы (например, их можно оспорить в суде), но удобное при торгах и маневрах: моментально ввел, моментально приостановил, будто кнопку нажал. Иначе с прошедшим через Конгресс законом: его необходимо исполнять и нельзя оперативно пересмотреть.

С подачи Грэма США не просто лезут в экономическую могилу, но и усложняют себе возможность оттуда выскочить, если что-то вдруг пойдет не так.

На тарифной войне с планетой Трамп продержался две недели, после чего сосредоточился на Китае, откатив назад нововведения под давлением инфляции и митингов протеста. Это тактика, при которой заносит на поворотах, а вот Грэм хочет сразу врезаться в стену. После этого все инфляционные и прочие расстройства населения США будут связаны непосредственно с ним и другими сенаторами «старой школы», но не с «трампистами», которые антироссийских супертарифов и вторичных санкций не хотели и не хотят.

Если законопроект сенатора Грэма будет хотя бы на треть столь же хорош, как обещает сенатор Пол, катастрофические последствия обеспечены не только экономике США, но и капитолийским «ястребам» вроде самого Линдси Грэма.

Напрашивается предположение, будто истинная причина промедлений Трампа с санкционным давлением на Россию – это желание спровоцировать старую элиту на самоуправство и утопить ее в последствиях. В реальности Трамп вряд ли настолько хитер – скорее Грэм достаточно безумен, чтобы отморозить себе уши назло России и спрыгнуть в таком виде за борт корабля истории.

В день, когда это случится, российские американисты не будут спать, несмотря на разницу в часовых поясах. Будут праздновать.