  • Новость часаАвария оставила подмосковный Королев без света
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    В Госдуме предложили обязать мигрантов оплачивать депортацию при въезде в РФ
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня
    Западные СМИ увидели в словах Лаврова о крахе Германии предостережение Европе
    Нефть подешевела после публикации данных о запасах в США
    Эстония заявила о готовности установить буи на Нарве без участия России
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 22:30 • В мире

    Новые санкции против России станут могилой для старой элиты США

    Новые санкции против России станут могилой для старой элиты США
    @ Matthias Balk/dpa, Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не сорвать «сделку» по Украине, и планирует подождать еще пару недель. Однако санкции могут утвердить и через голову Трампа. В этом случае последствия для врагов России в Вашингтоне обещают стать сокрушительными.

    Если разбудить российского американиста ночью и спросить, что происходит в Конгрессе США, он ответит: «Линдси Грэм угрожает России» – и никогда не ошибется.

    Грэм стал единственным американским сенатором, официально внесенным в РФ в список террористов и экстремистов. Это исчерпывающее уточнение характера наших отношений: Грэм хочет нам всего самого худшего, а мы знаем, чего он хочет.

    С марта этот неистовый человек угрожает Москве очередными санкциями, которые он сам придумал, сформулировал и готов внести на рассмотрение в Сенат США. «Законопроект изолирует Россию от торговли, введя 500-процентные пошлины на энергоносители, поставляемые в любую страну, которая их покупает», – обещает Грэм.

    По его словам, такой шаг одобрили 82 сенатора. На американском политическом языке это означает, что законопроект может стать законом вне зависимости от желания президента Дональда Трампа: 82 – достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето главы государства. Такое уже было в его первый президентский срок, когда Трамп не хотел осложнять отношения с Россией, но Конгресс поступал по-своему.

    Нет никаких сомнений: Грэм Россию искренне ненавидит. Будь его воля, он бы отправил в помощь Владимиру Зеленскому даже американские войска. Но с бодливыми коровами Господь поступает известным образом: сенатор пугает – а нам не страшно. Более того, видно, что Грэм сам какой-то напуганный и не в силах даже угрозу внятно сформулировать, хотя всегда был на это большой мастак.

    «В зависимости от ответа России (то есть от списка требований к Киеву для прекращения огня – прим. ВЗГЛЯД), мы будем знать, какой курс выбрать», – ярится сенатор. При наших с ним отношениях он бы не «выбором курса» пугал, а Москвой в руинах, но нынче мнется, как курсистка. Боится Трампа.

    Как лоббист Грэм влиятелен, но вместе с тем – уходящая натура. Для американского политика он отнюдь не мумия – всего 69 лет, но в последние годы как-то сдал, устарев физически и морально. Такие, как Грэм, бескомпромиссные «ястребы» теперь не в моде у республиканского электората, в отличие от трампистов-изоляционистов, которые рвутся потеснить старых солдат холодной войны. Как следствие, для таких как Грэм стала критичной поддержка действующего президента, а иначе более молодое поколение бросит вызов на праймериз и вынесет из Сената.

    Грэм десятилетней давности был самодостаточен. Нынешний пасует перед Трампом, к которому с трудом втерся в доверие. Сенатор опасается перебежать президенту дорогу и следит за языком, поскольку линия Белого дома остается прежней: санкции не вводим и России не хамим, чтобы не сорвать переговоры по Украине.

    Иногда Грэм намекает на возможность самоуправства (Сенат, мол, независимый орган, и со своей политикой в отношении России уже определился), но верится в его бунт с трудом. Другое дело, если Трамп разочаруется в переговорном треке и решит самоустраниться, дав Конгрессу свободу действий: тогда суперсанкции, вероятно, примут, но для самого Грэма это обещает стать позорным финалом политической карьеры.  

    Помимо 82 человек, которые законопроект Грэма якобы поддерживают, есть еще и 18 скептиков, чье мнение весьма любопытно, так как сильно вредит затее с санкциями и сбивает с нее угрожающий пафос.

    Судя по всему, эти люди законопроект Грэма хотя бы читали.

    Это республиканцы, про которых проще всего сказать, что они трамписты, но многие из них сделали карьеру без какой-либо помощи нынешнего президента. Таков Рэнд Пол, приятный человек из хорошей семьи, в лице которого Трамп нашел союзника в противостоянии с глобалистами и бюрократией. Его мнение о законопроекте Грэма таково: «Откровенное безрассудство».

    Напомним, что главный враг России в Сенате хочет обложить 500-процентными ввозными пошлинами товары из всех стран, которые покупают у РФ энергетические ресурсы – газ, уран, нефть и нефтепродукты. Столь масштабная затея сразу вызвала вопрос: а не надорвутся ли США все это администрировать – следить, выявлять, штрафовать и так далее, так как речь идет о торговых операциях с участием большей части мира, включая сами Штаты как покупателя российского урана.

    Пол, судя по всему, оптимистичен насчет возможностей своей родины, поскольку считает, что работать такие санкции все-таки будут, однако это нанесет США экономический и стратегический ущерб. «Пошлины сделают торговлю с большинством стран мира невыгодной, повысят цены для американских потребителей и создадут риск дальнейшего ослабления доллара», а также, по мнению Пола, ухудшат отношения Вашингтона с рядом ключевых союзников, которые покупают российские товары.

    «Если законопроект Линдси Грэма будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались в нашей стране»,

    – предупреждает Рэнд Пол.

    Иными словами, вопрос стоит не о наказании России, а о том, чтобы поставить под угрозу внешнюю торговлю США не только с Китаем и Индией как новыми центрами силы, но даже и с Германией, которая до сих пор потребляет российский газ.

    Грэм пережал с кровожадностью своего проекта, сделав его возможное принятие крайне скандальным, а потому маловероятным. Однако не невозможным: в области безумных и убыточных решений во внешнеторговой политике нынешняя администрация США любой другой даст фору. Тарифная война Трампа с планетой тому доказательство: такого не должно было быть, а все равно случилось.

    Но есть нюанс. Та тарифная война велась путем президентских указов. Это оружие невеликой силы (например, их можно оспорить в суде), но удобное при торгах и маневрах: моментально ввел, моментально приостановил, будто кнопку нажал. Иначе с прошедшим через Конгресс законом: его необходимо исполнять и нельзя оперативно пересмотреть.

    С подачи Грэма США не просто лезут в экономическую могилу, но и усложняют себе возможность оттуда выскочить, если что-то вдруг пойдет не так.

    На тарифной войне с планетой Трамп продержался две недели, после чего сосредоточился на Китае, откатив назад нововведения под давлением инфляции и митингов протеста. Это тактика, при которой заносит на поворотах, а вот Грэм хочет сразу врезаться в стену. После этого все инфляционные и прочие расстройства населения США будут связаны непосредственно с ним и другими сенаторами «старой школы», но не с «трампистами», которые антироссийских супертарифов и вторичных санкций не хотели и не хотят.

    Если законопроект сенатора Грэма будет хотя бы на треть столь же хорош, как обещает сенатор Пол, катастрофические последствия обеспечены не только экономике США, но и капитолийским «ястребам» вроде самого Линдси Грэма.

    Напрашивается предположение, будто истинная причина промедлений Трампа с санкционным давлением на Россию – это желание спровоцировать старую элиту на самоуправство и утопить ее в последствиях. В реальности Трамп вряд ли настолько хитер – скорее Грэм достаточно безумен, чтобы отморозить себе уши назло России и спрыгнуть в таком виде за борт корабля истории.

    В день, когда это случится, российские американисты не будут спать, несмотря на разницу в часовых поясах. Будут праздновать.

    Главное
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    Задержан организатор штурма парламента Грузии во время визита депутатов Госдумы
    Адвоката в Калининграде обвинили в шпионаже на иностранную спецслужбу
    Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине
    Заслуженный учитель удивился запрету проводить ЕГЭ за круглыми столами
    Поклонская рассказала о предложении Жириновского обменять ее на другого депутата
    Россельхознадзор обнаружил в брянском сыре антибиотики для скота

    Российский МС-21 переживет Boeing

    МС-21, самый востребованный в мире тип лайнера, стал символом преодоления санкционного давления. Проект не просто жив, а готов пережить Boeing, заявили в Ростехе. Несмотря на беспрецедентное давление, России удалось заместить около 80 западных систем и агрегатов, и уже в 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Такого мало кто ожидал на Западе. Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    У России есть стратегический резерв для отражения атак с воздуха

    Вот уже несколько дней система ПВО России работает с высочайшей нагрузкой – уничтожены тысячи украинских беспилотников, атаковавших гражданские объекты на российской земле. Даже в таких условиях у нашей страны есть резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заставил мир гадать, что же он такое придумал с ракетами для Украины и какое табу отменил в отношении ударов по России. Ответ явно не обрадует Владимира Зеленского: он получит в Берлине не тот подарок, на который рассчитывал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    • Новые санкции США против России. Ждем?

      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

    • Мерц угрожает России ракетами

      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации