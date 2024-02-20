Украину предал один из главных союзников в США

Tекст: Дмитрий Бавырин

Краеугольное понятие украинской ментальности – зрада (то есть предательство) воссияла над Капитолийским холмом, как звезда Полынь, горький предвестник Страшного суда. Один из самых влиятельных сенаторов, столп внешней политики США, заклятый враг Москвы и нежный друг Киева Линдси Грэм заявляет немыслимые вещи и демонстрирует исключительную жадность.

Во-первых, он призвал исключать из НАТО те страны, чей военный бюджет по-прежнему меньше 2% от ВВП. По данным самого Грэма, сейчас критерию соответствуют только 12 членов Североатлантического альянса из 31. То есть 19 государств – кандидаты на выбывание.

Во-вторых (а для Киева «в-главных»), Грэм хочет изменить принцип предоставления помощи Украине. Если раньше поддержка осуществлялась Вашингтоном от больших щедрот, то теперь давать деньги хотят в долг, по залог полезных ископаемых и других ресурсов.

Сенаторы – это политическая элита США, что не мешает некоторым из них выступать с экстравагантными предложениями. Чаще всего они не заслуживают внимания – и эти, с сокращением НАТО и залоговым рынком оружия, тоже не заслуживали бы, если бы их автором был консерватор-изоляционист. Но это говорит Линдси Грэм, что превращает пустой треп в сенсацию.

Со стороны Сената внешнюю политику США опекает группа «зубров» – опытных политиков, чьи взгляды на место Вашингтона в мире очень похожи, несмотря на разную партийность. Это атлантисты и «ястребы», считающие необходимым расширять влияние Америки через строительство военных баз и поддержку лояльных режимов. Для краткости их можно называть «кружком русофобов», потому что противостояние России – один из их неотъемлемых приоритетов.

Самый известный член «кружка» – нынешний президент США Джо Байден, который состоял в нем дольше, чем многие другие. Также в России неплохо помнят покойного Джона Маккейна, поскольку он ненавидел нас громче прочих и мог считаться главным противником Москвы на Капитолийском холме. Его близкий друг Линдси Грэм стабильно занимал в специальной олимпиаде русофобов второе место. Он даже находится в официальном розыске МВД РФ.

У них с Маккейном равновеликие армейские звания – капитан ВМС и полковник ВВС, но Маккейн действительно воевал, а Грэм служил юристом в штабе. Возможно, поэтому он предлагал применять силу против нелояльных стран чаще своего старшего товарища. Разбомбить Иран для уничтожения режима аятолл – это предложение Грэма, а не Маккейна.

В случае с конфликтом на Украине Грэм показал себя как неутомимый лоббист Киева, который призывал не обращать внимания на «красные линии» Москвы и добиваться своего силой.

Именно он называл финансирование ВСУ из бюджета США «лучшей инвестицией для Америки», имея в виду то, что украинцы на эти деньги «перемалывают» Российскую армию.

Теперь Грэм говорит нечто совсем другое – абсолютно неприемлемое и для Украины, и для НАТО, и для идей атлантизма, которым он прежде служил. Это «переобувание в воздухе» означает, что трамписты-изоляционисты взяли верх в Республиканской партии, оттеснив ястребов-глобалистов. Движимый инстинктом политического выживания, Грэм переметнулся на сторону первых.

Перемена настигла сенатора после личной встречи с Дональдом Трампом. Исключение нищебродов из НАТО и помощь Украине в кредит – это трамповы лозунги, и в его исполнении они звучат как подход бизнесмена. У Грэма такой имидж, что, призывая к тому же самому, он как будто дополняет свое слащаво-приторное выражение лица клыками империалистического хищника, которые прежде прятал за щеками. Грэм – карикатурное воплощение вашингтонского ястреба, охочего для чужих ресурсов.

Особо отвратительным его поведение делает, как ни странно, фактор старого вояки Маккейна, дружбу с которым он тоже предал. Маккейн и Трамп ненавидели друг друга до степени «я приду плюнуть на твою могилу». Трамп победил, то есть плюнул, проводив боевого капитана крайне нелицеприятными высказываниями, но сенатор отомстил ему с того света.

До Маккейна и при Маккейне Аризона – наглухо республиканский штат. В наши дни она прокатывает на выборах и Трампа, и всех кандидатов Трампа, что связано не только с изменением демографического баланса в пользу латиноамериканцев. Маккейна там любили и уважали – из России такие чувства разделить невозможно, но для местных он был смелым и принципиальным человеком, который сделал для Аризоны многое. Трампа, насмехавшегося и над Маккейном, и над памятью о нем, там не простили.

А Грэм простил и переменил свое публичное мнение о Трампе после того, как тот победил на президентских выборах, а теперь как будто предает и то, за что боролся вместе с Маккейном. Он как флюгер, который показывает курс ветра, дующего сейчас в паруса таких, как Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Джонсон уже пятый месяц героически сопротивляется попыткам выделить Украине 60 млрд долларов. В толпе политиков, которым он сопротивлялся, был и Грэм, но теперь решил перебежать на сторону предполагаемых победителей.

Это мельтешение не должно создавать впечатление о Грэме как о мелком бесе. Как человек он омерзителен, но это умный и опытный враг, который своими неблагородными с виду «переобуваниями» успешно преследует сразу две цели – сохраняет себя в американской политике и добивается выделения Киеву критически необходимых денег.

Раз уж выбить средства «в лоб» не получилось, нужно зайти с другой стороны и сделать то же самое, но под маской рачительного хозяина. Тогда ВСУ продолжат отрабатывать свою «инвестицию» и изматывать Российскую армию, как это видит Грэм.

Если украинцы думали, что Грэм старается для них по причине искренней любви к Украине, то это проблема украинцев, а не Грэма. Для него и таких, как он, благополучие Украины не имеет значения. Украина – это то, что идет в расход ради идеи противостояния с Россией.

А для самой России не имеет значения, оплачены ли летящие на нее ракеты американскими налогоплательщиками или произведены под залог природных ресурсов Украины. В обоих случаях капиталистический хищник покушается на нашу советскую родину – и продолжит это делать, если сможет пролезть в администрацию Трампа или хотя бы удержаться в «русофобском кружке» Сената, который в конце года покинут многие старые бойцы, например, Бен Кардин и Боб Менендес.

То, что Трамп переманил на свою сторону хитрого змея ради того, чтобы посадить Киев на голодный паек и сделать пусто Джо Байдену, – это политика, и это вроде бы хорошая новость об увеличении антиукраинской коалиции на Капитолийском холме. Но лучше бы вовсе не пригревать эдакую змею на груди.