В США предложили выделить помощь Киеву в счет полезных ископаемых

Сенатор Линдси Грэм призвал выделить помощь Украине в кредит или в счет полезных ископаемых

Tекст: Вера Басилая

Грэм считает, что американцы должны предоставить помощь Киеву, так же, как это сделали европейцы: 33 млрд долларов из 50 млрд были переданы займом. По его словам, бывший президент США Дональд Трамп посоветовал оформить Украине, Израилю и Тайваню кредит, передает ТАСС.

Грэм назвал Тайвань «довольно богатой страной, а экономику Израиля назвал мощной, а на Украине, по его словам, много ресурсов, в то время как у США долг более 34 трлн долларов.

Республиканец заявил, что «идея Трампа» может получить много голосов в палате представителей и сенате.

The Washington Post писала, что Грэм, который долгое время поддерживал выделение помощи Украине, после встречи с Трампом изменил мнение и проголосовал против законопроекта о 60 млрд долларов для Киева.

Ранее Никки Хейли, претендующая на выдвижение в президенты от Республиканской партии США, заявила, что Вашингтон должен одобрить новый пакет помощи Украине, чтобы не отправлять своих военных для участия в этом конфликте.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.