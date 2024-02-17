В США признали отсутствие плана Б по дальнейшей помощи Украине

Вице-президент США Харрис признала отсутствие плана Б по дальнейшей помощи Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности Харрис сказала, что у США нет плана Б в вопросе поддержки Киева, а есть только план А, заключающийся в том, чтобы Украина получила помощь, передает ТАСС.

«Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находиться, является наличие двухпартийной поддержки [помощи Киеву] в обеих наших палатах Конгресса», – сказала она.

Ранее в США подготовили альтернативный законопроект о помощи Украине.