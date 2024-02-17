Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
В США признали отсутствие плана Б по дальнейшей помощи Украине
Вице-президент США Харрис признала отсутствие плана Б по дальнейшей помощи Украине
У Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву, заявила вице-президент США Камала Харрис.
В ходе пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности Харрис сказала, что у США нет плана Б в вопросе поддержки Киева, а есть только план А, заключающийся в том, чтобы Украина получила помощь, передает ТАСС.
«Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находиться, является наличие двухпартийной поддержки [помощи Киеву] в обеих наших палатах Конгресса», – сказала она.
Ранее в США подготовили альтернативный законопроект о помощи Украине.