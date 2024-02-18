Никки Хейли: США должны одобрить помощь Киеву, чтобы не отправлять войска на Украину

Tекст: Вера Басилая

В эфире телеканала ABC Хейли отметила, что Украина не просит войска, они просто просят оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть этот конфликт, США нужно дать им то, что им нужно, чтобы можно было предотвратить отправку кого-либо из наших военнослужащих, передает ТАСС.

По ее словам, президент США Джо Байден должен объяснить американцам важность финансовой поддержки Киева. Хейли считает, что Конгресс лжет, когда говорит, что американскому народу придется выбирать между Украиной, Израилем и безопасностью границы.

«Мы можем сделать и то, и другое», – заключила Хейли.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, не исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.