Почему Сырский сдал Авдеевку России

Эксперты: После взятия Авдеевки перед Россией открываются перспективы полного освобождения ДНР

Tекст: Андрей Резчиков

В ночь на субботу недавно назначенный главкомом ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. «Исходя из оперативной обстановки в районе Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, решил вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодные линии», – заявил Сырский.

Накануне американская The Washington Post сообщила о начале частичного отхода ВСУ из этого района, а сдача города называлась вопросом времени. Отступление «на заранее подготовленные позиции» подтвердил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, который особо отметил, что ВСУ не допустили окружения своих подразделений и принятое решение было единственно «правильным».

Украина старалась всеми силами удержать Авдеевку. На этой неделе сообщалось о переброске в город лучших боевиков ВСУ из 3-й штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Весной 2022 года «азовцы» пытались удерживать мариупольский завод «Азовсталь», но в итоге были вынуждены сдаться в плен, а позже были обменены.

Потерю Авдеевки прокомментировал Зеленский, который сейчас находится в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, действия ВСУ «ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия». Он обвинил западных союзников в том, что те создают для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения». «Россия определенным образом взяла верх, потому что имеет военное преимущество», – признал Зеленский.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, причиной отвода стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение «воевать» только против мирных граждан. «ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – заявила Захарова.

Как писала западная пресса, вывод войск из Авдеевки был причиной серьезных разногласий Зеленского с Валерием Залужным, который до начала февраля командовал ВСУ и настаивал на уходе из города еще в декабре прошлого года, но Зеленский демонстративно приезжал в Авдеевку под Новый год и записал оттуда видеообращение.

На начало 2022 года в Авдеевке проживало более 30 тыс. человек. К настоящему моменту большинство жителей покинуло город, который находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка и негласно называется его «воротами». С 2014 года ВСУ превратили этот промышленный центр в опорный пункт, который важен с точки зрения обороны всего района. Именно здесь находились артиллерийские позиции для постоянных обстрелов Донецка. Кроме того, ВСУ использовали Авдеевку как крупный железнодорожный узел – в нескольких километрах проходит дорога, соединяющая Донецк, Горловку и Луганск.

Как сообщает «Донбасс сегодня», в течение последних суток российские военные обрушили оборону ВСУ на южном охвате Авдеевки. Под контроль ВС РФ перешли Донецкая фильтровальная станция, укрепрайоны «Зенит» и «Чебурашка». На северном охвате над стелой на въезде в город водружен российский флаг. Противник продолжает отступать малыми группами через поля. Многие позиции ВСУ были брошены с ранеными.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской The Guardian подчеркивал, что для ВСУ Авдеевка имеет оперативную важность и если контроль над городом будет потерян, российская армия сможет «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта».

В конце января президент России Владимир Путин назвал Авдеевское направление одним из важнейших. Президент сообщил, что группа российских военных прорвала оборону противника и вышла на окраины населенного пункта. Мощное наступление на город российская армия начала в октябре прошлого года. Были освобождены села Степное и Бердичи, а в начале года начались уличные бои в самой Авдеевке и в течение месяца ситуация для ВСУ стала критической. Российской армии удавалось срывать попытки высшего украинского командования перебрасывать дополнительные подразделения – с помощью авиации и артиллерии ВС РФ изолировали район военных действий.

ВС РФ также приблизились к еще одному важному опорному пункту ВСУ – местному коксохимическому заводу. Штурмовая бригада из «азовцев», которая находилась на заводе, тоже заявила об отходе. На этой неделе они публиковали видео из подвалов промзоны. Командир подразделения Андрей Билецкий признал тотальное превосходство российской армии в технике и снарядах.

Бегство ВСУ из Авдеевки – это очередная крупная победа России после взятия Артемовска в прошлом году и успешной обороны от украинского контрнаступления. По мнению многих экспертов, российская армия может продвинутся в сторону города Селидово в 30 км к западу от Авдеевки или расположенного в 12 км к северо-западу от Селидово городу Покровск. Также российские войска могут начать продвижение на Краматорск.

«Вывод подразделений ВСУ из Авдеевки – очень важный успех наших войск, но до переломного момента всей спецоперации пока не дошло. Мы сохраняем за собой стратегическую инициативу действий», – считает Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

Однако, чтобы решающим образом сократить возможности ВСУ обстреливать Донецк, «линию соприкосновения нужно отодвинуть на максимальную дальность стрельбы». «Пока Донецк остается в досягаемости артиллерийских систем, сложно гарантировать безопасность жителей. Но потеря Авдеевки создаст серьезную брешь в той стратегии, которую старается выстроить Зеленский и показать, что Украина все еще в состоянии вести войну», – подчеркивает собеседник.

«Сырский проводит иную от Залужного информационную политику, более правдивую. Его заявление о выводе войск – это сигнал Западу о помощи.

Это попытка воздействовать на республиканцев, которые несколько месяцев блокируют выделение новой помощи Украине», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По словам эксперта, после Авдеевки перед Россией открываются перспективы не только для движения на Краматорск и Славянск, но и полного освобождения Донецкой народной республики.

«После Авдеевки можно совершать различные маневры, например, в направлении освобождения Угледара и отсечения ВСУ от Донецка, чтобы покончить с обстрелами города. Для ВСУ становится все сложнее затыкать бреши в обороне», – уверен Перенджиев.

Кроме того, своими последними действиями Сырский старается избавиться от прозвищ «мясник и генерал 200». «Сырский подчеркивает, что он хочет сохранить жизни людей, чего не было сделано им под Артемовском. И обратите внимание, никто не возражает ему. Сырский просто отдает команду и Зеленский не спорит с ним, как было во времена Залужного», – отметил эксперт.

Бартош считает, что Сырский оказался в положении человека, которому приходится латать тришкин кафтан. «Сначала главком ВСУ перебросил две подготовленные бригады, предназначенные для обороны Киева, к Авдеевке, а сейчас латает новые дыры на фронте. Поэтому нельзя говорить о серьезных стратегических маневрах Сырского. Стратегическая инициатива в руках российских войск, а главком ВСУ лишь пытается перекрыть направления возможных ударов. В Авдеевке его войска были бы перемолоты и Сырский прекрасно понимает это», – говорит военный эксперт.

По прогнозу Перенджиева, бои за освобождение Авдеевского коксохимического завода могут в чем-то напоминать операцию по зачистке «Азовстали» в Мариуполе весной 2022 года. «Некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ останутся на коксохиме, попробуют удерживать его, потому что на заводе есть подземные ходы, запасы воды и еды. Так что придется брать в их в осаду», – считает спикер.

Бартош уверен, что освобождение коксохимического завода станет для российских войск важным оперативным успехом, но для этого придется приложить усилия. «Коксохим – огромный завод, там серьезные наземные и подземные укреппункты», – пояснил эксперт.