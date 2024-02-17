Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки
Представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об отводе войск из Авдеевки, объяснила это решение Киева.
По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.
«ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.