Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ было необходимо отступить из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.
Решение он назвал правильным и «абсолютно логичным», комментируя отступление на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
Зеленский во время выступления фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Глава государства заявил, что западные союзники создают для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».
Также президент признал, что ВСУ с октября 2023 года находятся в обороне.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.