Главком ВСУАлександр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки

Tекст: Денис Тельманов

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки... принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – приводит ТАСС сообщение Сырского в соцсети.

Ранее высокопоставленная представительница Пентагоа сообщила РИА «Новости», что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину.

Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия.