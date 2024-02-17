Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Главком ВСУ заявил о выводе подразделений из Авдеевки
Главком ВСУАлександр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.
«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки... принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – приводит ТАСС сообщение Сырского в соцсети.
Ранее высокопоставленная представительница Пентагоа сообщила РИА «Новости», что ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину.
Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия.