Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
В Пентагоне назвали ситуацию в Авдеевке предвестником поражения ВСУ
Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.
Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия, передает РИА «Новости».
Представительница Пентагона заявила, что «ставки невероятно высоки». В США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, которые не согласовал Конгресс, у ВСУ нет шансов противостоять Российской армии.
Ранее ВСУ официально подтвердили, что решили отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.
Газета ВЗГЛЯД писала, как могут развиваться военные события в Авдеевке.