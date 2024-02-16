ВСУ упускают шанс выбраться из Авдеевки

Эксперты оценили развитие военных событий в Авдеевке

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки. Об этом сообщает издание The Washington Post. Отмечается, что некоторые солдаты ВСУ называют сдачу города «вопросом времени». При этом коксохимический завод, расположенный на окраине районного центра, называется «последним опорным пунктом» противника.



В результате происходящих событий образовался огневой мешок, из которого украинские военные попытались вывести часть своих формирований. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, противник несет большие потери личного состава. Он подчеркнул, что российские штурмовики предложили ВСУ добровольно сложить оружие.

Между тем командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявил о подготавливаемых позициях для отступления украинской армии под Авдеевкой. По его словам, «происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях». Военный отметил, что в планах «подготовить мощные укрепления на основе всех возможных сценариев».

В то же время российские войска сумели взять мощный укрепрайон ВСУ «Зенит» на юге Авдеевки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военкор Евгений Лисицын. Подчеркивается, что данный объект был наиболее укрепленным и подготовленным еще с 2014 года.

При этом в Сеть просочилась информация от одного из украинских солдат об отступлении ВСУ с позиций в «Зените». Авторы отраслевого Telegram-канала «Военкоры русской весны» приводят его рассказ о ситуации с ранеными. «Диалог по рации ранил нас в душу. Раненые спрашивают – а что, эвакуации не будет? Командир отвечает – нет, не будет. Оставляйте трехсотых и сжигайте все. Он не знал, что говорит с раненым. Осталось минимум шесть человек. И также было трудно читать их сообщения в чате. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется в нас», – описывает отступление боец.

В другом сообщении авторы канала отмечают, что в Авдеевке прямо сейчас происходит «замыкание котла». По их данным, до полного завершения окружения осталось около трех километров. В настоящий момент последние пути бегства ВСУ перерезаются. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как ВС РФ планомерно затягивают «Авдеевскую удавку» и почему освобождение населенного пункта занимает уже более четырех месяцев.

Позже стало известно, что ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске. Отмечается, что назначение Сырского напрямую связано с его готовностью оборонять город до последнего.

В экспертном сообществе отмечают, что несмотря на существенные проблемы ВСУ в районе Авдеевки, российским войскам предстоит сложная операция по взятию города. «Российская армия наступает с нескольких направлений. На юге противника выбили из укрепрайона «Зенит», находящегося на территории бывшей базы ПВО, и из расположенной немного севернее позиции «Чебурашка». Позднее украинские войска покинули опорный пункт «Виноградники» и ушли в городскую застройку», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«На востоке мы выбили ВСУ из Донецкой фильтровальной станции. На севере, вбив клин в районе коксохима, наши войска двинулись от Индустриального проспекта в сторону балки Дурная и поселка Ласточкино. Насколько известно, расстояние между российскими позициями в городе и в районе Опытного составляет около двух километров», – отмечает собеседник.

«При этом ВСУ в Авдеевке испытывают большие проблемы с управлением и связью, что приводит к отходу некоторых подразделений с позиций. Следует ожидать, что дальше наша армия постепенно зачистит город от оставшихся в нем сил противника. Мы не будем спешить, так как приоритетом является сохранение жизни солдат. Попытки штурма коксохима пока не предпринимаются, вероятно, его продолжат бомбить», – подчеркнул он.

«Следует ожидать, что после отхода из города ВСУ попробуют занять позиции в соседних поселках, но шансов удержать их немного. Поэтому в скором времени они, вероятно, отступят к небольшому водоразделу, протекающему от Карловки до Бердычей. Однако основная линия обороны противника, скорее всего, будет в Межевом и Новоселке, где находится река Волчья», – пояснил эксперт.

«Что касается заявлений генерала Тарнавского о важности сохранения жизни солдат, они не имеют ничего общего с действительностью. Во-первых, противник бросает раненых на поле боя во время отступления. Во-вторых, клин образовался не сразу, ВСУ могли покинуть город и отойти к коксохиму с меньшими потерями, чего сделано не было. В-третьих, сразу брошенная в бой штурмовая бригада также свидетельствует об отсутствии заботы о сохранении бойцов», – отметил Онуфриенко.

В нынешних условиях важно не снижать огневого воздействия на противника в Авдеевке,

акцентирует военный эксперт Алексей Леонков. «Необходимо деморализовать украинских солдат, чтобы они либо сдались, либо попытались выйти из огневого мешка. Для достижения этой цели нужно бить по позициям ВСУ в городе планирующими бомбами. Такие боеприпасы обладают большим поражающим эффектом и сильно влияют на психологическое состояние людей», – сказал он.

«Кроме того, для нанесения наибольшего ущерба противнику надо наносить удары по формированиям, пытающимся покинуть огневой мешок. Здесь может использоваться артиллерия, РСЗО и штурмовая авиация, которые способны работать как точечно, так и по площадям. Уничтожение отступающей техники ВСУ – это задача барражирующих боеприпасов», – подчеркивает эксперт.

«Выстроить сплошную линию обороны после падения Авдеевки противник не сможет. Предполагаю, что ВСУ будут стремиться организовать очаговую оборону важных населенных пунктов, например, Курахово или Селидово. Однако сразу украинские военные к ним не отойдут. Они однозначно продолжат цепляться за каждый небольшой поселок, чтобы хоть как-то замедлить продвижение наших войск», – резюмирует Леонков.