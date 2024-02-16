  • Новость часаУдарные вертолеты ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

    14 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    9 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    25 комментариев
    16 февраля 2024, 08:27 • Новости дня

    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся отвести ряд своих подразделений от Донецка, эти попытки приводят к большим потерям живой силы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ несут очень большие потери в попытках вывести ряд подразделений из огневого мешка, в котором сами и оказались, передает ТАСС.

    В пятницу утром стало известно, что группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком.

    Ранее сообщалось, что родразделения группировки «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70 производства, а также польская самоходная артустановка Krab.

    15 февраля 2024, 10:39 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    ДНР: Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении

    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком «перерезана», ее часть находится под плотным огневым контролем, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    «По сути, в окружении», – сообщил он ТАСС о положении группировки ВСУ.

    Украинские боевики, по его словам, пытаются покинуть некоторые позиции, несут потери личного состава.

    В Минобороны ранее сообщили, что забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР.

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    15 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взятые в плен украинские военнослужащие помогли эвакуировать тяжело раненного российского офицера под Новомихайловкой, сообщают СМИ.

    Все произошло, когда подразделение морпехов Тихоокеанского флота «Шторм» во главе с командиром с позывным «Хищник» штурмовали позиции ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Командир штурмовиков получил тяжелое ранение, у него были перебиты кости рук и повреждены ноги, но еще четыре дня он продолжал руководить своим подразделением, которое оставалось на позициях. Только после изменения погодных условий, когда ВСУ уже не могли осуществлять разведку с воздуха и применять дроны-камикадзе, стала возможной эвакуация раненого офицера.

    В эвакуации принимали участие в том числе украинские военные, которые в ходе штурма подразделением «Хищника» были взяты в плен. По информации канала, сейчас офицер находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

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    15 февраля 2024, 11:12 • Новости дня
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ «Ахмат» пополнился еще двумя отрядами добровольцев, сформированными из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер», их общая численность превышает 1 тыс. человек, сообщил замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, сейчас именно из бывших бойцов «Вагнера», кроме «Камертона», в самом «Ахмате» достаточно большое количество бойцов, при этом еще два отряда зашли в «Ахмат», подписали контракт с министерством обороны. Алаудинов добавил, что уже три полноценных отряда, состоящих из бойцов ЧВК «Вагнер» служат в «Ахмате», – передает ТАСС.

    По его словам, в одном из новых отрядов 680 бойцов, в другом – 380. Алаудинов отметил, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» выбрали продолжение службы в «Ахмате», потому что в этом подразделении «очень уважительное и серьезное отношение к бойцам».

    Ранее «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении.

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    15 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород

    Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств

    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВСУ по Белгороду лежит за гранью добра и зла. Обстрел мирных жителей с военной точки зрения лишен всякого здравого смысла. Это ужасное и бесчеловечное преступление, за которое всем виновным придется понести заслуженное наказание. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее мирные кварталы Белгорода подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

    «По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

    «Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

    «Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.

    В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.


    «В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

    Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.

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    15 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Российский силы поразили групповым ударом объекты ВПК Украины
    Российский силы поразили групповым ударом объекты ВПК Украины
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России утром четверга нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что данные предприятия осуществляли ремонт и производство авиационных двигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

    Кроме того, целями российских ударов, по данным МО РФ, стали заводы, производившие топливо для украинской военной техники.

    «Цель удара достигнута, все объекты поражены», – говорится в заявлении.

    Утром четверга воздушная тревога действовала по всей Украине. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Львове, Днепре (Днепропетровск), Харьковской и Хмельницкой областях, а также подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

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    16 февраля 2024, 06:37 • Новости дня
    Ударные вертолеты ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

    Ударные вертолеты ВКС России Ка-52 и Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ударные вертолеты поразили на Краснолиманском направлении неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 опорный пункт ВСУ.

    «Удар производился в сложных метеоусловиях НАР С-8 с максимально близкого расстояния», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

    По данным авианаводчика, все цели в итоге были поражены.

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8.

    Вертолеты сопровождали специалисты поисково-спасательной группы.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ.

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    15 февраля 2024, 14:34 • Новости дня
    ВС России предложили сдаться попавшим в огневой мешок под Донецком украинским солдатам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовики предложили сложить оружие украинским солдатам, попавшим в огневой мешок под Донецком, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, желая сберечь жизни брошенных на убой украинских мобилизованных, российские штурмовики под Донецком предложили украинским солдатам, попавшим в огневой мешок, сложить оружие, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что ранее украинская сторона перебросила под Донецк бригаду из числа новобранцев.

    Ранее в Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных.

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    15 февраля 2024, 14:38 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 360 военных и танк

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки потеряли убитыми и ранеными на Донецком направлении до 360 человек, сообщило российское министерство обороны.

    На этом направлении «Южная» группировка в последние сутки заняла более выгодные рубежи, отразила 10 атак украинских штурмовиков и поразила живую силу и технику технике 17-й танковой, 79-й десантно-штурмовой, 24-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения ВСУ поражены у Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Ленинского, Константиновки и Парасковиевки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 360 человек, танк, три бронемашины, включая американский БМП Bradley.

    При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две американские артиллерийские системы М777, две британские гаубицы FH-70 и L119, гаубицы «Мста-Б», Д-30 и три орудия Д-20.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны у Водяного, Владимировки, Урожайного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

    Там украинская сторона потеряла до 200 человек, танк, две БМП и восемь автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены: гаубица FH-70, две американских гаубицы М198 и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику ВСУ у Берестового, Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады у Синьковки (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, машину РСЗО «Град», французскую САУ Caezar и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й, 63-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 305 человек, 15 бронемашин, включая БМП Bradley, САУ Krab и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении ВС России поразили живую силу и технику 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны у Тягинки, Ивановки и Янтарного (Херсонская область).

    Там ВСУ потеряли до 20 человек, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВС и живую силу и технику в 102 районах.

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    15 февраля 2024, 12:47 • Новости дня
    ВСУ пришлось задействовать запасную линию снабжения Авдеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ были вынуждены перейти к использованию резервной линии снабжения Авдеевки, на ряде участков выполняют отход «для занятия более выгодных позиций», сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

    По его словам, в Авдеевке линия фронта остается очень динамичной и выполняется маневр подразделениями ВСУ где-то для возвращения позиций, где-то для отхода на более выгодные позиции, передает ТАСС.

    Лиховой добавил, что поставки в Авдеевку и эвакуация из нее затруднены, задействована подготовленная заранее запасная логистическая артерия.

    Ранее Лиховой заявил, что группировка украинских военных в Авдеевке может лишиться основного пути снабжения, на этот случай предусмотрены альтернативные пути.

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    16 февраля 2024, 04:12 • Новости дня
    Карлсон раскритиковал финансовую помощь США Киеву

    Карлсон: Финансовая помощь США Киеву ведет к отсрочке неизбежного мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансовая помощь США Украине ведет лишь к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев, заявил американский журналист Такер Карлсон после интервью с Владимиром Путиным в Москве.

    «Последняя схема Линдси Грэма убеждает республиканцев, что лучше одолжить, а не отдавать Зеленскому 60 млрд долларов. Некоторые ведутся на это. Но это мошенничество, Украина долги никогда не вернет», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    По его словам, предоставление Киеву кредита – «лишь более нечестный способ отправить в регион больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и убить больше принудительно призванных украинцев».

    Ранее Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада.

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    15 февраля 2024, 17:12 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД России решительно осуждает удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, совершившие это преступление понесут суровое наказание, говорится в заявлении дипведомства.

    Также в МИД сообщили, что удар будет должным образом расследован. Кроме того, сообщается, что Москва призывает международное сообщество выступить с осуждением атаки ВСУ. Россия намерена инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах, передает ТАСС.

    В МИД считают, что ВСУ вымещают на мирных российских гражданах злость за свои провалы на фронте.

    В четверг ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате атаки погибли мирные жители, сильные повреждения получил белгородский торговый центр. В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород.

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    15 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Средства ПВО сбили в районе Краматорска украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Краматорска Донецкой народной республики, сообщает Минобороны.

    За последние сутки ПВО России также перехватила восемь снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотника около Житловки ЛНР, Соледара, Волновахи, Еленовки ДНР, Любимовки, Инженерного, Пологов, Очереватого Запорожской области и Великих Копаней Херсонской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожен 571 самолет, 266 вертолетов, 12 485 БПЛА, 469 ЗРК, 15 056 танков и других бронемашин, 1221 РСЗО, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 729 единиц спецтехники.

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    15 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    Кириенко и Пушилин посетили освобожденную два года назад Волноваху

    Tекст: Ольга Никитина

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетили освобожденную от украинских националистов почти два года назад Волноваху.

    «Скоро исполнится два года, как в ходе СВО была освобождена Волноваха. От тех разрушений, которым мы ужаснулись, увидев районный центр после зверств и варварства противника, мало что осталось. В восстановлении огромную роль играет регион-шеф Ямал», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

    Он рассказал, что вместе с Кириенко они осмотрели отстроенные заново объекты. «Не узнать центральную городскую больницу Волновахи – в ней установлено современное оборудование. Юное поколение города очень довольно Молодежным центром. От него после разрушений остались только стены, а сейчас там красиво и комфортно, в нем с удовольствием занимаются ребята. Есть в Волновахе теперь и восстановленный стадион – он доступен для всех. А через новый МФЦ, как и по всей России, жители города получают госуслуги», – сообщил глава ДНР, подчеркнув, что это лишь часть объектов, восстановленных регионом-шефом.

    «Сделано намного больше, и работы продолжаются, за что не перестают благодарить местные жители», – отметил он.

    Кроме того, Пушилин и Кириенко встретились с активом Народной дружины ДНР. Как пояснил глава республики, этой организации скоро исполнится пять лет, и, по его словам, «все это время дружинники там, где помощь нужнее всего».

    «Сейчас акцент на группы быстрого реагирования: сформирован круглосуточный отряд, оперативно выезжающий на места обстрелов для оказания доврачебной помощи пострадавшим, закрытия теплового контура зданий после разрушений, разбора завалов. Во время таких выездов ребята неоднократно получали ранения, повреждениям подвергался автотранспорт», – рассказал Пушилин.

    Он отметил, что помимо волонтерской помощи активисты уделяют значительное внимание занятиям спортом, патриотическому воспитанию. «Обсудили инициативы Народной дружины. Сергей Кириенко поддержал ряд из них, например, проведение всероссийского турнира памяти Сергея Черткова, погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе, а также организацию национальных игр в Донбассе. Невозможно не гордиться такими ребятами – неравнодушные, смелые, неуемные, сильные духом...» – заключил глава ДНР.

    Ранее Кириенко совершил рабочий визит в Запорожскую область, где посетил будущий образовательный центр «Маяк».

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    16 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    Морги Харькова перестали принимать тела гражданских

    Марочко: Морги Харькова переполнены телами солдат ВСУ, мест для гражданских нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госпитали и гражданские медучреждения Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями ВСУ, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

    По его словам, гражданские медучреждения и военные госпитали Харькова в связи с резким ростом потерь вооруженных формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе, испытывают острую нехватку мест в моргах, под места хранения трупов уже используют полуподвальные помещения и хозпостройки, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что сейчас медучреждения отказывают мирному населению Харькова в хранении усопших родственников, заставляя забирать близких в течение суток после смерти. Он добавил, что вне медицинских учреждений, после констатации смерти в морг не увозят.

    Ранее Министерство энергетики Украины заявило, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, часть потребителей остались без света в Киеве, Харькове и Николаеве.

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    16 февраля 2024, 05:38 • Новости дня
    Группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком

    Группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком осколочно-фугасными боеприпасами

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты РСЗО «Град» группировки «Восток» нанесли массированный удар по украинской бронетехнике и пехоте в укрепленных опорных пунктах на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны.

    Огонь по целям велся с расстояния порядка 15 км осколочно-фугасными боеприпасами, их поражение контролировалось с беспилотников, передает ТАСС.

    «Расчеты «Град»... уничтожают оборонительные сооружения, технику на южно-донецком направлении», – подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что родразделения группировки «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70 производства, а также польская самоходная артустановка Krab.

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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

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    США пугают мир «российским ядерным спутником»

    «Серьезная угроза национальной безопасности» внезапно усмотрена американской разведкой в неких «ядерных спутниках», которые Россия якобы готовится вывести на орбиту. Почему разведслужбы США именно сейчас стали заявлять об этой угрозе, о каких именно аппаратах может идти речь – и как сами США испытывали ядерное оружие на орбите? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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