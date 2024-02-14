Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
ВС России за сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении
Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, рассказали на брифинге Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 320 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 360 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков, пять боевых машин пехоты, 20 автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», три артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу FH70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, а также четыре склада боеприпасов.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, орудие Д-20, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ольха».
Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зугрэс, Александровка, Андреевка, Горловка, Орлинское Донецкой народной республики, Червонопоповка, Кременная Луганской народной республики, Тарасовка, Очеретоватое Запорожской области, а также Обрывка Херсонской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении.