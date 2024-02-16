Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком
Группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком осколочно-фугасными боеприпасами
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки российских войск «Восток» нанесли массированный удар по украинской бронетехнике и пехоте в укрепленных опорных пунктах на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны России
Отмечается, что огонь по целям велся с расстояния порядка 15 км осколочно-фугасными боеприпасами. Поражение целей контролировалось с беспилотников, передает ТАСС.
«Расчеты «Град»... ежедневно уничтожают оборонительные сооружения, технику и огневые средства на южно-донецком направлении», – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что родразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», три автомобиля, три гаубицы FH70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши.