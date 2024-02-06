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    6 февраля 2024, 19:15 • Общество

    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»

    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    Российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке. Более того, бойцы ВС РФ продвигаются к ключевой транспортной артерии, через которую ведется снабжение гарнизона противника в городе. В чем заключаются особенности российской тактики на этом участке фронта?

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку с северо-востока, приближаясь к ключевой дороге, по которой снабжается группировка ВСУ. Как сообщили «Военкоры Русской весны» в своем Telegram-канале, наступление на этом участке началось несколько дней назад.

    В результате российские военные «смогли закрепиться в застройке и продвинуться вперед» в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос около Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для ВСУ в городе сложилась критическая ситуация и «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также отмечается, что генштаб противника сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Любопытно, что в середине минувшей недели поступали сообщения о желании главкома ВСУ Валерия Залужного вывести войска с территории укрепрайона. Таким образом генерал хотел «выровнять фронт» и облегчить оборону. Однако Владимир Зеленский не поддержал такое решение. При этом в украинской блогосфере термин «Авдеевская удавка» набирает все большую популярность.

    Напомним, Авдеевка – это часть огромной агломерации Донецка. Город, с 2014 года превращенный ВСУ в грандиозный укрепрайон, оснащенный бункерами, лифтами для бронетехники, фортификационные сооружения здесь буквально залиты бетоном. Фактически это колоссальная крепость площадью в десятки квадратных километров.

    Именно здесь расположены боевые позиции артиллерийских батарей ВСУ, регулярно устраивающих террористические обстрелы Донецка. Но значение Авдеевки для ВСУ этим не ограничивается. Ее гарнизон оказывает давление на весь Донбасс. Отсюда происходят диверсионные вылазки. Здесь же ВСУ сковывают значительную часть усилий российских войск на данном отрезке фронта.

    По мнению экспертов, именно поэтому операция по освобождению Авдеевки длится уже около четырех месяцев. Так, начало операции пришлось на середину октября и сопровождалось одним из мощнейших ударов по позициям ВСУ из ствольной и ракетной артиллерии за все время проведения спецоперации. Кроме того, в ходе наступления была активно задействована штурмовая авиация.

    Позднее продвижение российских войск перешло в новую стадию. Первоначальный рывок сменился постепенным и методичным наступлением, в рамках которого перед атакой наносился артиллерийский или авиационный удар по позициям противника, после чего на штурм шла пехота.

    В результате армия России смогла отбить у ВСУ террикон, расположенный в районе коксохимического завода (АКХЗ), и закрепиться на его территории. Эксперты отмечали, что контроль над этим объектом имеет огромную важность для дальнейшего наступления на город. Кроме того, проводились параллели с Мариуполем, когда владение господствующей высотой помогло увеличить результативность ударов по позициям ВСУ.

    Позже, в январе, российская армия провела уникальную военную операцию, всего лишь за сутки взяв под свой контроль один из важнейших укрепрайонов противника – «Царская охота». Ключом к обороне ВСУ стала обыкновенная подземная чугунная труба диаметром около метра и длиной порядка двух километров, проложенная еще с советских времен для дренажных целей.

    В ночь на 19 января передовой отряд разведчиков из 150 человек прополз по расчищенной трубе, пробил выход наружу и внезапно появился из-под земли за спинами врагов. Были устранены дозорные, охранение и наблюдательные посты противника. Гарнизон «Царской охоты», а также несколько отрядов ВСУ в ближайших лесопосадках и в дачном поселке оказались в мини-котлах и в большинстве своем сдались без сопротивления. Сейчас эксперты отмечают –

    в условиях серьезнейших бетонных укреплений и промзон взятие Авдеевки не могло быть скоротечным. И теперь, когда под угрозой оказалась основная артерия снабжения группировки противника, есть все шансы на то, что полное освобождение населенного пункта не за горами.

    «Российские войска ведут бои в районе бывшей базы ПВО с запада и со стороны «Царской охоты», стараясь взять противника в клещи. Есть продвижение около населенных пунктов Степовое, Новокалиново и Очеретино к северу от Авдеевки. Это необходимо для поддержки флангов нашей армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши войска закрывают полукольцо около Донецкой фильтровальной станции, чтобы выровнять фронт в районе промзоны Авдеевки. На севере города российская армия продвигается в районе улицы Леси Украинки и вплотную приближается к трассе на Орловку, по которой идет снабжение группировки ВСУ», – отмечает он.

    «Так как Авдеевка вытянута с юго-востока на северо-запад, самым эффективным способом борьбы с противником может стать перерезание его линий снабжения. В таком случае формирования, расположенные на коксохимическом заводе – наиболее укрепленной части города, будут отделены от остальной группировки ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Пока мы продвигаемся довольно медленно, так как используем стратегию огневого вала, которая предполагает методичное уничтожение сил противника, стоящих перед нашей армией. Такой метод не предполагает стратегических прорывов, хотя позволяет обескровить ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Стоит отметить и действия ВСУ в Авдеевке. Противник регулярно устраивает вылазки и попытки контратак на наши позиции. Кроме того, ВСУ упорно обороняются, даже находясь в безнадежной ситуации, например, на фильтровальной станции. Также они прорываются по обстреливаемой дороге из Орловки для снабжения группировки в городе, – пояснил Онуфриенко. –

    Поэтому недооценивать ВСУ не стоит, а нам нельзя расслабляться».

    Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что российские войска действуют планомерно. «Наши бойцы уверенно выдавливают противника с тех позиций, которые он занимал в течение девяти лет», – указал собеседник, напомнив, что Авдеевка считалась одним из самых укрепленных районов той линии, которую Украина выстраивала на границах Луганской и Донецкой республик. По оценкам эксперта, продвижение даже на 100 метров в Авдеевке эквивалентно километру, если не больше, на открытой местности.

    «Российские войска действуют в условиях городской застройки, где каждое строение превращено противником в отдельный укрепрайон с огневыми точками и минными полями. Продвигаться быстро – значит, нести большие потери в личном составе. Нам такая тактика не подходит», – подчеркнул Леонков.

    Если динамика продвижения ВС России сохранится, то Авдеевка «падет» за считанные недели, считает военный корреспондент Федор Громов. «Система обороны противника может рассыпаться уже в ближайшее время. Если российские войска смогут «рассечь» город на две части или вовсе на изолированные сектора, авдеевский гарнизон попросту не сможет действовать как единое целое», – пояснил он.

    «Сейчас Авдеевка находится в полуохвате.

    Мы нанесли удар с юга, как это было в случае с захватом опорного пункта «Царская охота». Далее ударили с севера. К этому моменту количество резервов, которыми располагала украинская армия, серьезно снизилось. Более того, кулак из собранной ВСУ техники был разбит нашей артиллерией», – рассказал военкор.

    Поэтому Громов сомневается, что ВСУ смогут контратаковать, если российским войскам удастся «рассечь» город. «Для этого у противника должна быть минимум одна свежая механизированная бригада с танками и БМП. А с этим у них есть проблемы», – указал собеседник.

    Тактика ВС РФ на Авдеевском направлении абсолютно верная, добавляет Громов. «Резкие движения и спешка обречены на неудачу», – акцентировал военкор. Он напомнил, что в октябре изначально планировался большой охват Авдеевки, но тогда ВСУ успели перебросить резервы и тем самым «затянуть осаду». «Когда наши бойцы взяли промзону – одну из ключевых точек, у нас появились варианты маневра», – заключил Громов.

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