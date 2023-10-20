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    20 октября 2023, 18:00

    Авдеевка превращается для ВСУ во второй Артемовск

    Россия выбрала тактику для операции по уничтожению группировки ВСУ в Авдеевке

    Авдеевка превращается для ВСУ во второй Артемовск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Продвижение российских войск в районе Авдеевки в последние несколько дней перешло в новую стадию: первоначальный рывок сменился другим подходом. Какую тактику выбрали ВС РФ в данном случае, с чем это связано и на что еще надеются обороняющие этот район украинские войска?

    В четверг ВС РФ возобновили мощную бомбардировку территории Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и бывшей жилой застройки. Используется фронтовая авиация, ФАБы, ствольная артиллерия и «Солнцепеки». По субъективной оценке жителей соседних поселков, в частности, Песок, четверговая бомбардировка с точки зрения интенсивности напоминала артподготовку десятидневной давности, когда «дома дрожали» аж в Донецке.

    После артподготовки и бомбежки ФАБами части первого эшелона ВС РФ снова пошли в атаку на трех направлениях, два из которых представляют из себя сходящиеся удары с целью окружения всего авдеевского укрепрайона. Эта тактика стала уже привычной: сперва огневой удар, затем атака на земле и, наконец, закрепление на занятых рубежах.

    На северном направлении российскими войсками вновь полностью поставлен под контроль террикон (золоотвал), который до этого дважды частично оставляли, сохраняя огневой контроль. Проблема этого конкретного террикона в том, что он имеет необычную форму. Он представляет собой продолговатую гору, тянущуюся вдоль примерно половины территории промзоны АКХЗ. Конфигурация террикона позволила ВСУ построить на нем не один опорный пункт, а сразу с десяток. И теперь их пришлось последовательно зачищать. Противник же отошел на завод под прикрытием танкового огня.

    Временные оставления террикона были связаны с прибытием под Авдеевку подкреплений ВСУ, в составе которых была и бронетехника. Тут важны два нюанса.

    Во-первых, ВСУ все еще сохраняют возможность переброски подкреплений в район завода и поселки к северо-западу от него. А первая задача ВС РФ как раз прекратить снабжение гарнизона Авдеевки.

    Во-вторых, ранее бронетехнику в больших количествах противник в Авдеевке и вокруг нее не держал. К активной и подвижной обороне ВСУ не готовились. Авдеевка и завод превращены в одну сплошную оборонительную зону за счет стационарных бетонных позиций. Переброска же танков была как раз вызвана недавним продвижением российского первого эшелона неожиданно и очень далеко одним рывком.

    Вся система обороны Авдеевки станет бесполезной, если кольцо сомкнется, а эвакуировать оттуда ВСУ не могут и не хотят по политическим соображениям. Потому и были сняты танки с другого опасного направления – из-под Кременной.

    К северо-западу от завода первый эшелон российских войск (в основном части бывшей Народной милиции Луганска, десантники и разведка) после первого быстрого рывка закрепился по полотну железной дороги с опорой на станцию 437-й километр. За полотно железной дороги выступают два плацдарма в направлении крошечных сел Степовое и Бердычи. Важны не столько сами эти полуразрушенные населенные пункты, сколько дорога север–юг за Бердычами. ВСУ перебросили в Бердычи несколько батальонов, что и позволило им вытеснить российских разведчиков к железной дороге.

    К юго-западу от Авдеевки ситуация схожая. Российские штурмовые части продвигаются на север в сторону сел Северное и Тоненькое через колхозные поля, постепенно отжимая у противника опорные пункты. Схема та же: огневой вал – атака – продвижение.

    Чтобы достичь села Орловка, через которое проходит единственная дорога снабжения гарнизона противника в Авдеевке, ВС РФ должны пройти около 10 км. По пять с каждой стороны. Текущими темпами с максимальным сбережением людей и техники чисто математически это может занять две недели.

    Снабжение противником гарнизона Авдеевки уже сильно нарушено. Участники событий сообщают, что уже неделю как артиллерия противника практически молчит.

    «Искандерами» разрушен железнодорожный вокзал в Очеретино, и возможность использовать железнодорожный транспорт закрылась. Потому ВСУ и берет танки с участка у Кременной, потому что это просто ближе и быстрее, чем перебрасывать технику из резервов в глубине тыла.

    На южном участке штурмовые части перешли через железную дорогу и закрепились в лесопосадках возле района частной застройки Авдеевки. Вся южная часть города – это частная застройка.

    В частном секторе одной из целей сейчас стал бывший санаторий (охотничий клуб) «Царская охота». ВСУ много лет назад превратили его в место расположения иностранных наемников, в зоне ответственности которых так и находится частный сектор с его бетонными бункерами на месте бывших подвалов с соленьями и картошкой. Проходить эту зону будет так же непросто, как отсекать зону высотных домов. В целом на этом направлении российские части прошли несколько километров от Авдеевской кольцевой автодороги через железнодорожную станцию «450-й километр».


    Ближе к фронту в пятницу приехал главком ВСУ Залужный. Конечно, не в саму Авдеевку, а в село Первомайское, расположенное несколько южнее – ближе к району Водяное – Пески – аэропорт. В это Первомайское уже дня три стягиваются свежие механизированные группы ВСУ, предположительно, из состава 59-ой омбр. Можно предположить, что противник планирует отвлекающий контрудар во фланг продвигающей от Водяного на север российского группировки.

    Операция по освобождению Авдеевки изначально представлялась делом сложным и тяжелым. Авдеевский укрепрайон – крепкий орешек, это квинтэссенция киевской стратегии городов-крепостей. Сейчас Киев, похоже, решил превратить его во второй Артемовск, с учетом того, что укрепления Авдеевки гораздо более мощные.

    Однако и Россия в данном районе собрала серьезные силы. За прошедшие десять дней в наступательных операциях российских войск не задействована даже половина расположенной там группировки ВС РФ. Второй эшелон располагается в глубине и используется для закрепления на занятых участках. Мгновенное обрушение украинской обороны маловероятно, но избранная ВС РФ тактика постепенного продвижение обязана дать результат.

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