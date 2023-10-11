Как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой

Российская армия начала наступательные операции по нескольким направлениям

Tекст: Евгений Крутиков

С 2014 года ВСУ прорыли на Авдеевском коксохимическом заводе километры тоннелей, расставили мины и оборудовали бетонные подземные бункеры. Завозился даже специальный бетон. Все это превратило Авдеевский укрепрайон ВСУ в куда более защищенный объект, чем даже мариупольские подземелья.

Взять этот укрепрайон с наскока в 2022 году не получилось. С тех пор Авдеевка считалась малоперспективным направлением для наступления.

Все изменилось в 5 утра 10 октября 2023 года, когда по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Что еще более важно, были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК. Это оружие страшной разрушительной силы, предназначенное в том числе для уничтожения подземных коммуникаций. Ранее на этом участке фронта авиация почти не применялась.

Авдеевку на несколько дней затянуло густым черным дымом. Но поскольку никакого передвижения частей на земле не было, то удар по бункерам прошел лишь как информационный фон в череде постоянных артиллерийских дуэлей.

И тут внезапно к рассвету 10 октября выяснилось, что украинские части стали отступать за город. В районе 9-го микрорайона – это ближайшая к донецкому аэропорту и селу Опытное жилая часть Авдеевки с высотными зданиями – в рядах ВСУ началась паника.

Российские штурмовые части (среди которых выделяются Шторм Z и те подразделения, что формировались на основе 1-го донецкого армейского корпуса, в том числе «Сомали») с ходу взяли первые две из трех линий украинских окопов и несколько укрепрайонов.

К северо-западу от Авдеевки на уровне коксохима был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины крошечного населенного пункта Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом разведчики перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут. Хотя само село (три крошечные улочки) занято не было, но с выходом в этот район создаются предпосылки для оперативного окружения всей Авдеевки. К вечеру 10 октября продолжилась зачистка террикона. Примечательно, что террикон этот не удавалось занять годами, а сейчас это было реализовано буквально за несколько десятков минут.

С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло по объективным причинам медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось до 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки проходит через село Орловка, до которого около километра и которое по факту уже под огневым контролем ВС РФ.

ВСУ стали срочно перебрасывать на Авдеевское направление последние резервы из состава 93-й, 41-й и 88-й бригад. Но в середине дня 10 октября дороги на Авдеевку уже были перерезаны, и организовать контратаку ВСУ не смогли. Киев оказался совершенно не готов к такому развитию событий.

Успех есть даже на прямом участке наступления от окраин Донецка в сторону авдеевского частного сектора, хотя никаких лобовых штурмов на пристрелянных и заминированных участках не проводилось. При этом российские войска никаких резервов в бой до сих пор не вводили, продвижение на Авдеевку и ее окружение осуществляется исключительно силами местных штурмовых подразделений. А все потому, что большое внимание было уделено грамотному планированию операции, а также координации родов войск. Достижение новых позиций в районе Авдеевки подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин.

Успех под Авдеевкой требует закрепления и окончательный перелом на этом участке пока не случился. Требуется закрепиться на позициях западнее и северо-западнее города и коксохима. Территория завода почти равна площади жилой застройки города, из которой в Авдеевки почти две трети – частная. Целью же неожиданной операции под Авдеевкой очевидно становится окружение всего авдеевского укрепрайона ВСУ и его дальнейшая ликвидация. При дальнейшем развитии наступательных усилий это может занять минимум две недели.

Но не менее неожиданным оказалась серия успешных атак российских войск на других направлениях.

В частности, несколько дней назад российские войска предприняли наступательные усилия и на Купянском направление, которое также быстро привело к видимому успеху. ВСУ срочно перебросило туда подкрепления, фронт стабилизировался, но общее давление ВС РФ на ВСУ там сохраняется. При этом авиация все теми же ФАБами планомерно уничтожает переправы через Оскол и позиции у станции Купянск-узловая, что затрудняет снабжение украинских передовых позиций.

На прошлой неделе части вновь сформированной (в 2023 году) 25-й армии ЦВО неожиданно перешли в атаку на сватовском направлении. Они быстро продвинулись на несколько километров в сторону села Макеевка, важного опять же для снабжения передовых частей ВСУ. При этом укрепрайоны противника не брались штурмом. Части 25-й армии обходили их, брали в клещи, а только затем уничтожали. ВСУ были вынуждены срочно перебрасывать на сватовское направление резервы.

Кроме того, южнее Марьинки также на днях были заняты важные высоты у Новомихайловки. Если давление на этом участке продолжится, то подвиснет сама Новомихайловка, которая использует ВСУ как узловой пункт для организации боев на южнодонецком направлении. Пока наступление ВС РФ на угледарском участке было приостановлено в связи с перемещением части штурмовых групп на север.

Неожиданными для ВСУ стали наступательные действия частей 58-й армии на Ореховском (запорожском) направлении у Пятихаток. Российские части провели несколько последовательных штурмовых операций, выбив противника практически со вех позиций, которые ранее считались серой зоной. Практически все результаты полугода украинского наступления были нивелированы двумя пехотными атаками владикавказского полка. Нечто подобное опять же на прошлой неделе случилось у соседнего села Вербовое, где российские части контратакой выдавили ВСУ из серой зоны, образовавшейся за полгода «контрнаступа».

Конечно, пока все это выглядит как операции локального, тактического характера. Однако важно то, что российские войска создают напряжение сразу по нескольким ключевым направлениям. В каждом конкретном случае ВС РФ варьируют тактику исходя от особенностей обороны противника и своих возможностей. Не будем опережать события, но возможно, перед нами первые признаки реализации какого-то более масштабного замысла российского военного руководства, чем просто наступление в районе Авдеевки.