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Российская авиация нанесла удары по ВСУ
Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Юг» Зыбинский и Астафьев сообщили об авиаударах по ВСУ
Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Юг» Сергей Зыбинский и Вадим Астафьев рассказали о ракетно-бомбовых ударах авиации по вооруженным силам Украины на Купянском направлении и в ДНР.
Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, передает ТАСС.
Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по украинским опорным пунктам в районе Ивановки. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицу Д-30 и польскую САУ Krab у Макеевки, Западной, Лозовой и Ольговки. Всего ВСУ потеряли свыше четырех взводов живой силы, танк и два БПЛА.
Астафьев сообщил о ракетно-бомбовых ударах по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Антоновки и Победы в ДНР. Штурмовая авиация атаковала ВСУ у Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, передает РИА «Новости».
Российская артиллерия нанесла поражение по станции РЭБ в Северске, трем пунктам управления БПЛА, узлу связи и пункту временной дислокации ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке.
В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли американское орудие М777, гаубицу Д-30 и четыре миномета. Российские беспилотники поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Переездном и Васюковке. У Клещеевки поражена украинская боевая бронированная машина, сообщил Астафьев.
Накануне Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять контратак ВСУ. На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Курдюмовки, Веселого и Северного.