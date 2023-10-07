Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115 бригады тер возле Купянска, Синьковки, Лимана Первого и Ивановки Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, американская артиллерийская система М777.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ рядом с Червоной Дибровой ЛНР. Потери ВСУ составили более 65 военнослужащих, два пикапа, гаубица «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Курдюмовки, Веселого и Северного Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника на этом направлении составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, американская артсистема М777, гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад теробороны под Приютным Запорожской области.

Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Урожайного и Новомихайловки ДНР.

За последние сутки потери противника составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, гаубица Д-20 и станция РЭБ, сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ недалеко от Успеновки, Работино и Малой Токмачки Запорожской области.

Ликвидированы около 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и пушка М-46.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены до 30 военнослужащих и гаубица Д-30.

На островах Алешкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.