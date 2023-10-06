Минобороны: ВСУ потеряли 1745 человек на Донецком направлении за неделю

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ с 29 сентября по 6 октября продолжали укрепление обороны у Авдеевки, Марьинки и Торецка в ДНР, также они пытались атаковать у Первомайского, Невельского и Красногоровки в республике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили 34 атаки украинской армии на этом направлении, ВСУ потеряли там более 1745 человек убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила четыре контратаки подразделений ВСУ. Поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки, Тимковки (Харьковская область), Новоселовское и Новолюбовка (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении за указанный период более 405 человек, пять танков и других боевых бронированных машин и 15 орудий полевой артиллерии. У Волчанска, Купянска и Липцев (Харьковская область) уничтожено четыре склада боеприпасов украинской армии.

На Краснолиманском направлении 12-я бригада спецназа ВСУ, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ пытались восстановить утраченные позиции у Ямполовки (ДНР), Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР), однако не преуспели. Группа войск «Центра» отразила 17 атак противника, ВСУ за неделю потеряли более 430 человек убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин и 12 орудий. Также там уничтожены три склада с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении ВС России отразили 13 атак украинской армии, потери ВСУ за неделю составили более 755 человек, восемь танков и других боевых бронированных машин и 11 орудий полевой артиллерии.

Также российские войска с 29 сентября по 6 октября нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры киевского режима. Поражены склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производства вооружения и военной техники, пункты размещения бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Российскими ударами уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных дронов Punisher и «Фурия», склады хранения снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.